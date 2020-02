Ministerpräsident in Thüringen : CDU schlägt Kandidatur von SPD oder Grünen vor

CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer am Freitag in Berlin. Bild: Matthias Lüdecke

Die CDU hat vorgeschlagen, Grüne oder SPD sollten in Thüringen einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten aufstellen. Der ehemalige Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) verfüge offensichtlich nicht über eine Mehrheit im Thüringer Landtag, sagte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitag nach einer Sitzung des Parteipräsidiums in Berlin. Der Vorsitzende der Thüringer Grünen-Fraktion, Dirk Adams, kritisierte Kramp-Karrenbauer für ihren Vorschlag. „Ich glaube nicht, dass Frau Kramp-Karrenbauer in der Position ist, Vorschläge oder Aufträge zu erteilen“, sagte Adams der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Im Streit um das weitere Vorgehen hatte Kramp-Karrenbauer zuvor Rückendeckung aus der Parteispitze erhalten. Man könne sich nicht über den Willen der Thüringer Parteikollegen vor Ort hinwegsetzen, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Freitag am Rande der Präsidiumssitzung. Obwohl das CDU-Bundespräsidium nach der Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten mit Stimmen von AfD und CDU eine Neuwahl gefordert hatte, sperrt sich der Landesverband. Kramp-Karrenbauer hatte in der Nacht zu Freitag akzeptiert, dass die Thüringer CDU zunächst im Parlament nach einer Lösung suchen will. Bouffier sagte allerdings auch, es sei eine Neuwahl nötig, wenn parlamentarische Lösungsansätze nicht klappten. Kramp-Karrenbauer war in der Nacht zum Freitag nach langen Beratungen in Erfurt Parteichef Mike Mohring und seinem CDU-Landesverband den Thüringern entgegenkommen. Nun dringt die CDU-Vorsitzende vorerst nicht mehr auf eine Neuwahl.

Mohring gibt unterdessen sein Amt als Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag auf. „Die CDU-Fraktion hat sich auf Neuwahlen zum Fraktionsvorstand mit neuen Personen Ende Mai verständigt“, schrieb der Generalsekretär der CDU Thüringen, Raymond Walk, am Freitag auf Twitter. „Mike Mohring wird nicht wieder antreten.“ Zuvor hatte bereits Kramp-Karrenbauer nach der Präsidiumssitzung bestätigt, dass Mohring bei einer Krisensitzung in der Erfurter Fraktion in der Nacht zum Freitag seinen Rücktritt in Aussicht gestellt habe.

Mehr zum Thema 1/

In dieser Sitzung wurde Mohrings Verhalten dem Vernehmen nach heftig kritisiert. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur gab es am Vorabend in Erfurt während des Treffens mit Kramp-Karrenbauer eine mehr als vierstündige Debatte in der CDU-Fraktion über das Vertrauen in Mohring. Eine deutliche Mehrheit der Teilnehmer bemängelte demnach seinen Führungsstil. Sie warfen ihm demnach unabgestimmte Alleingänge, fehlende Einbindung der Abgeordneten und bewusste Täuschung vor.