Thüringen : Ramelow setzt nicht mehr auf CDU-Stimmen

Thüringens früherer Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) will sich laut Medienberichten nicht mit Stimmen der CDU-Fraktion im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten wählen lassen. „Ich habe mich gestern mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Mario Voigt ausgetauscht und ihm mitgeteilt, dass ich erforderlichenfalls in allen drei Wahlgängen antreten werde“, sagte Ramelow dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ am Mittwoch. Auch die „Thüringer Allgemeine“ berichtete entsprechend. Demnach werde Ramelow die CDU um „konsequente Stimmenthaltung“ bitten. Die Linke hatte zuvor stets betont, Ramelow nicht noch einmal in drei Wahlgänge schicken zu wollen.

Zunächst hatte Ramelow geplant, sich im ersten Wahlgang wählen zu lassen. Dafür bräuchte er – wie im zweiten Wahlgang – die absolute Mehrheit der 90 Abgeordneten, also 46 Stimmen. Seine rot-rot-grüne Minderheitskoalition verfügt aber nur über 42 Sitze im Parlament. Die AfD hat 22. Nötig wären also Stimmen aus der CDU- oder der FDP-Fraktion.

Offiziell wollten aber weder die Christdemokraten noch die Liberalen Ramelow unterstützen. Die FDP kündigte am Dienstag sogar an, bei der Wahl den Plenarsaal zu verlassen, um zu dokumentieren, dass sie weder Ramelow noch Björn Höcke unterstützt. Die AfD-Fraktion hat – anders als beim letzten Mal, als sie einen parteilosen Zählkandidaten nominierte – ihren Landes- und Fraktionschef aufgestellt. Damit hinge es allein von den 21 Abgeordneten der CDU ab, ob Ramelow im ersten Wahlgang gewählt wird. Im dritten Wahlgang, der durch Höckes Antreten wahrscheinlicher wurde, reicht es laut Thüringer Verfassung, die meisten Stimmen zu bekommen.

Der neue CDU-Fraktionsvorsitzende Voigt twitterte am Mittwochmorgen, er werde seiner Fraktion die Enthaltung in allen drei Wahlgängen empfehlen. „Wir werden uns an die vereinbarten parlamentarischen Verfahrensregeln halten, damit auch in einem Landtag ohne Regierungsmehrheit die politische Stabilität gewahrt und zentrale Aufgaben erledigt werden können.“

Die Abgeordneten im thüringischen Landtag wählen an diesem Mittwoch um 14 Uhr abermals einen Ministerpräsidenten. Ramelow hatte am 5. Februar im dritten Wahlgang knapp gegen den FDP-Politiker Thomas Kemmerich verloren. Kemmerich war drei Tage später unter großem innerparteilichen und öffentlichen Druck zurückgetreten, weil er mit Stimmen der AfD gewählt worden war.

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner forderte ihre Erfurter Parteifreunde vor der Wahl auf, weder der AfD noch der Linken eine Stimme zu geben. Zur Kandidatur Höckes sagte Klöckner der „Rheinischen Post“, aus gutem Grund könnten CDU-Abgeordnete keinen AfD-Vertreter wählen. „Christdemokraten arbeiten nicht mit Politikern zusammen, die rassistisch und nationalistisch sind“, betonte die CDU-Politikerin.

Das heiße aber nicht automatisch, dass die CDU Ramelow bei der Wahl zum Ministerpräsidenten unterstützen könne. Dieser stehe mit seiner Partei „für eine DDR-Verklärung, für den Austritt aus der Nato oder für ein anderes Gesellschaftssystem“, fügte Klöckner hinzu. „Das ist nicht mit unserem Programm der breiten gesellschaftlichen Mitte vereinbar.“

Die frühere thüringische Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) erklärte dagegen, sie gehe davon aus, dass Ramelow auch mit Stimmen der CDU gewählt würde. Die Erfurter Fraktion hatte angekündigt, dass sie Ramelow „nicht aktiv“ wählen werde. Dazu sagte Lieberknecht im Inforadio des RBB: „Das ersetzt aber nicht das Votum eines jeden einzelnen Abgeordneten, der nach der Thüringer Landesverfassung und auch in der Wahlkabine allein seinem Gewissen verpflichtet ist.“

Sie schließe nicht aus, „dass einzelne Abgeordnete dann doch sagen, sicher, Bodo Ramelow ist nicht unser Wunschkandidat, aber die Situation ist so, wie sie ist – verfahren genug über die ganzen letzten Monate – und wir geben ihm doch unsere Stimme, so dass er am Ende auf 46 Stimmen kommen könnte“. Lieberknecht hob hervor: „Ich fände das jedenfalls das klügste Szenario.“

Chronik der Thüringen-Krise 27. Oktober 2019 Landtagswahl in Thüringen, Rot-Rot-Grün verliert Mehrheit, hat nur 42 von 90 Stimmen. Alle anderen gängigen Koalitionsoptionen funktionieren nicht, da Linke und AfD gemeinsam mehr als die Hälfte aller Stimmen auf sich vereinen. Die FDP mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich schafft mit 73 Stimmen den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. 28. Oktober 2019 CDU und Linke hätten gemeinsam eine Mehrheit in Erfurt. CDU-Chef Mike Mohring deutet eine Zusammenarbeit mit der Linken an, wird aber aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin zurückgepfiffen. Die CDU in Thüringen beschließt daraufhin, auch künftig weder mit Linken noch AfD zusammenzuarbeiten. 17. Januar 2020 Linke, SPD und Grüne stellen ihren Koalitionsvertrag in Erfurt vor. Sie planen eine Minderheitsregierung. Ende Januar stimmen die Parteien dem Koalitionsvertrag zu. 5. Februar 2020 Bei der Wahl zum Ministerpräsidenten verpasst Bodo Ramelow (Linke) zweimal die absolute Mehrheit. Im dritten Wahlgang lässt die AfD ihren Kandidaten fallen und wählt gemeinsam mit FDP und CDU Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Er nimmt die Wahl an. 6. Februar 2020 Bundeskanzlerin Angela Merkel nennt die Wahl Kemmerichs mit den Stimmen der AfD einen „unverzeihlichen Vorgang“ und fordert dazu auf, das „Ergebnis dieser Wahl rückgängig“ zu machen. FDP-Chef Christian Lindner reist nach Erfurt und bringt unter Androhung seines eigenen Rücktritts Kemmerich dazu, sein Amt wieder zur Verfügung zu stellen. 8. Februar 2020 Der Koalitionsausschuss tagt in Berlin. CDU/CSU und SPD fordern Neuwahlen in Thüringen. Die SPD will, dass Kemmerich sofort zurücktritt, was dieser am Nachmittag tut. Alle Thüringer Parteien lehnen Neuwahlen ab. 10. Februar 2020 Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer verzichtet auf eine Kanzlerkandidatur und kündigt an, den Parteivorsitz abzugeben. 13. Februar 2020 FDP-Chef Lindner entschuldigt sich in einer emotionalen Bundestagsdebatte für das Thüringen-Debakel. Die FDP sei beschämt, weil sie der AfD ermöglicht habe, die FDP und darüber hinaus die Demokratie zu verhöhnen. 14. Februar 2020 Der thüringische CDU-Fraktions- und Parteivorsitzende Mike Mohring kündigt an, beide Ämter aufzugeben. Die Partei brauche nach dem Konflikt um die Kemmerich-Wahl „Befriedung“, teilte er mit. 17. Februar 2020 Ramelow schlägt überraschend seine CDU-Vorgängerin Christine Lieberknecht als Übergangsministerpräsidentin vor und setzt damit die CDU unter Druck. Der Linkspolitiker spricht sich für eine „technische Regierung“ aus lediglich drei Ministern aus, die binnen 70 Tagen Neuwahlen organisieren soll. 18. Februar 2020 Nach langen Beratungen zeigt sich die CDU-Fraktion zur Wahl Lieberknechts nur unter Bedingungen bereit. Sie fordert ein parteiübergreifend vollständig besetztes Kabinett, das den Landeshaushalt für 2021 durch den Landtag bringen soll. Erst danach soll es Neuwahlen geben. 19. Februar 2020 Lieberknecht steht nicht mehr als Übergangsministerpräsidentin zu Verfügung. Sie begründet dies mit den unterschiedlichen Vorstellungen über den Zeitplan bis zu Neuwahlen. 21. Februar 2020 Nach tagelangen Verhandlungen verständigen sich Rot-Rot-Grün und CDU auf einen „Stabilitätspakt“, der Thüringen aus der Regierungskrise führen soll. Am 25. April 2021 soll es Neuwahlen geben. Vorher will sich Ramelow zur Wiederwahl stellen. Seine Minderheitsregierung soll unter anderem einen Landeshaushalt verabschieden. Zudem soll sichergestellt werden, dass die AfD nicht zum Mehrheitsbeschaffer im Landtag wird. 22. Februar 2020 Die Bundes-CDU lehnt die Wahl Ramelows mithilfe von CDU-Stimmen ab. Das verstoße gegen Parteibeschlüsse, die eine Zusammenarbeit mit Linken und AfD verbieten. Die Thüringer CDU-Fraktion bekräftigt, sie werde den Linkspolitiker „nicht aktiv“ als Ministerpräsidenten mitwählen. Der CDU-Abgeordnete Volker Emde sagt indes: „Wir stellen das Wahlergebnis sicher.“ 26. Februar 2020 Die Thüringer FDP-Fraktion beschließt, Ramelow nicht zu wählen. 2. März 2020 Die CDU-Landtagsfraktion wählt Mario Voigt zum Nachfolger des bisherigen Fraktionschefs Mike Mohring, der wegen seines Agierens in der politischen Krise keinen Rückhalt mehr hatte. Am 18. April soll auch ein Nachfolger von Mohring an der Parteispitze gewählt werden. Die AfD-Fraktion stellt "Flügel"-Mann Björn Höcke als Kandidat für die Ministerpräsidentenwahl auf. 4. März 2020 Im Landtag soll erneut ein Regierungschef gewählt werden.



Der Verdacht, ein Abgeordneter des Thüringer Landtags könnte sich mit dem Coronavirus infiziert haben, hat sich unterdessen nicht bestätigt. Der Abgeordnete könne daher heute an der Sitzung des Thüringer Landtags teilnehmen, gab Sozialstaatssekretärin Ines Feierabend (Linke) am Dienstagabend in Erfurt bekannt.