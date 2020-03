Thüringen : Ramelow im dritten Wahlgang gewählt

Nach dem Rückzug von Björn Höcke ist Bodo Ramelow wieder zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt worden. Er erhielt im dritten Wahlgang, in dem eine einfache Mehrheit reichte, 42 Stimmen. Gegen ihn stimmten 23 Abgeordnete, 20 weitere enthielten sich.

Bei seinem Eid sprach Ramelow die Eidesformel wie schon bei seiner ersten Wahl zum Regierungschef im Jahr 2014 ohne den Zusatz „so wahr mir Gott helfe“. AfD-Landeschef Björn Höcke verweigerte im Anschluß demonstrativ den Handschlag. Ramelow und Höcke unterhielten sich im Plenarsaal kurze Zeit mit ernster Miene. Dann sagte Ramelow im Plenum zur Begründung, Höcke habe sich nach der umstrittenen Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich Anfang Februar damit gebrüstet, dem Politiker eine „Falle“ gestellt zu haben. Erst wenn Höcke die Demokratie verteidige und nicht Demokraten Fallen stelle, werde er ihm die Hand schütteln.

In den beiden ersten Wahlgängen hatte keiner der beiden Kandidaten die in diesen Durchgängen erforderliche absolute Mehrheit erzielt. Im dritten Wahlgang gewinnt laut Thüringer Landesverfassung der Kandidat, der die meisten Stimmen erhält. Was das bei einem einzigen Kandidaten konkret bedeutet - darüber gibt es unterschiedliche juristische Auffassungen. Im Kern geht es um die Frage, ob Ramelow auch gewählt ist, wenn es mehr Nein- als Ja-Stimmen gibt. Die Abgeordneten könne sich in diesem Wahlgang aber auch enthalten.

Das Ergebnis des ersten und zweiten Wahlgangs war identisch: Für Ramelow stimmten 42 Abgeordnete, über so viel Stimmen verfügen Linke, SPD und Grüne zusammen. Höcke bekam 22 Stimmen - genauso viele, wie die AfD Abgeordnete hat. 21 Abgeordnete enthielten sich der Stimme, das entspricht der Stärke der CDU-Fraktion. Diese hatte die Enthaltung zuvor angekündigt.

Abgegeben wurden jeweils 85 gültige Stimmen, der Landtag hat aber 90 Abgeordnete. Die 4 anwesenden FDP-Abgeordneten stimmten wie schon im ersten Durchgang nicht mit ab, eine Abgeordnete der Partei fehlte.