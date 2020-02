Wer regiert Thüringen? : An ihm führt kein Weg vorbei

Gibt es in Thüringen eine bessere Wahl als Bodo Ramelow? Gegen Ramelow ist vieles einzuwenden. Seine Politik folgt dem Schema, das von einer Linkspartei nicht anders zu erwarten ist: der Staat zuerst. Damit ist er in einem wichtigen Punkt gescheitert, im Versuch, Thüringen, dem Paradeland der Kleinteiligkeit, eine Gebietsreform überzustülpen. In anderen Punkten aber konnte er auf den Zug der Zeit aufspringen, in dem es sich auch CDU-Ministerpräsidenten längst bequem gemacht haben. Das gilt für die Schul-, die Verkehrs- oder die Sozialpolitik. Man kann das beklagen und mit dem Verdikt des „Mainstreams“ belegen; zu einem Sonderling macht aber gerade diese Beobachtung den links-exotischen Landesvater nicht.

Was Ramelow anhängt, ist die Radikalität in Teilen seiner Partei, die noch immer von einem sozialistischen Systemwechsel träumt. Dieser Traum kocht in der Debatte über den Wohnungsmarkt besonders hoch und äußert sich immer dann, wenn die reine Lehre nur dann überlebt, wenn das linke Auge blind ist – etwa in der inneren Sicherheit.

Die Linkspartei ist darin aber nichts anderes als eine radikale SPD, die es immer gegeben hat, wenn auch nicht, wie die SED-Nachfolger, mit dem Makel behaftet, für eine kommunistische Diktatur verantwortlich zu sein. Das ist der Grund, warum Ramelow Aversionen weckt. Er nutzt die Linkspartei, deren Vorläufer sich vor knapp siebzig Jahren daran machten, aufrechte Sozialdemokraten in den Westen zu vertreiben, als sozialdemokratisches Vehikel.

Für die CDU als der größten Oppositionspartei ist das kein leichter Gegner. Sie steht im Wort, der Linkspartei nicht die Hand zu reichen, hat es aber mit einem Konkurrenten zu tun, der sich kaum von der SPD unterscheidet, also einem selbstverständlichen Partner der CDU. Lässt sie sich dennoch auf Ramelow ein, steht ihr die Abspaltung des Flügels bevor, der sich viel eher eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen kann – so abenteuerlich das auch sein mag. Denn ein Bündnis mit der AfD verspräche nicht halb so viel Stabilität, wie das von Ramelow zu erwarten ist – und die Abspaltung des „linken“ Flügels.

Selbst wenn es schwerfällt: In einer solchen Zwangslage empfiehlt sich die Lesart Daniel Günthers, des Jamaika-Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, der alle taktischen Überlegungen beiseite wischte und die CDU an ihre klassische Rolle erinnerte. Die bestand immer darin, den Bürgern das Gefühl zu geben, dass sie in Ruhe gelassen werden und das Land regiert wird, wenn vielleicht auch mehr schlecht als recht. Das spricht dafür, mangels einer eigenen Regierungsmehrheit Ramelow zu „dulden“. Die Kunst besteht allerdings darin, nicht nur nach links integrationsfähig zu sein, sondern auch nach rechts. Für diese Fähigkeit steht kaum noch jemand in der CDU.