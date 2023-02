Herr Benner, mitten in den angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking schwebt ein chinesischer Ballon relativ lange über US-Gebiet. Die Amerikaner sprechen von Spionage, Peking behauptet, es handele sich um ein verirrtes Fluggerät für wissenschaftliche Zwecke. Wie bewerten Sie den Vorfall?

Man könnte schmunzeln angesichts der Tatsache, dass diese Ballon-Saga jetzt eine der ersten wichtigen Episoden im neuen Kalten Krieg zwischen China und den USA zu werden scheint – ziemlich genau 40 Jahre nach Nenas Lied von den „99 Luftballons“.

Was bringt Sie denn da zum Schmunzeln, ist die Lage nicht ernst?

Der Hype, der um diesen Ballon gemacht wird, wirkt leicht absurd – im amerikanischen Fernsehen wird er ja nahezu live getrackt. Aber so übertrieben die Reaktionen in Teilen der amerikanischen Öffentlichkeit scheinen: Der Vorfall verdeutlicht, wie schwer es ist, die Beziehungen zwischen den USA und China zu stabilisieren. Und er zeigt auch, dass wir wahrscheinlich auf ein sehr turbulentes Jahrzehnt in den Beziehungen zwischen den USA und China zusteuern. Der chinesische und der amerikanische Präsident hatten in Bali am Rande des G-20-Gipfels eigentlich vereinbart, eine grundlegende Stabilisierung ihrer Beziehungen anzustreben, nachdem diese lange im freien Fall waren. Dazu sollte auch der Besuch von Antony Blinken dienen, Xi Jinping sollte ihn persönlich empfangen. Jetzt kam dieser Ballon dazwischen.

War die Verschiebung der Blinken-Reise wirklich nötig? Offenbar ist es in der Vergangenheit ja schon mehrmals zu ähnlichen Vorfällen mit solchen Ballons gekommen.

Das Pentagon sagt selbst, dass dieser Ballon militärisch nicht gefährlich ist, und dass man auch Vorsorge getroffen hat, dass er nicht zu viele sensible Informationen abgreifen kann. Aber gleichzeitig ist der innenpolitische Druck auf Joe Biden so hoch, dass er jetzt nicht seinen Außenminister nach Peking schicken kann, während einige Republikaner danach schreien, diesen Ballon abzuschießen.

Wäre es nicht gerade jetzt wichtig, Gespräche mit Peking zu führen?

Dieser Besuch sollte sehr bald nachgeholt werden, und das hat das State Department ja am Freitag auch angekündigt. Am besten noch vor der Reise des neuen Sprechers des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, nach Taiwan, die wahrscheinlich im Frühjahr ansteht. Diese wird wiederum Xi innenpolitisch unter Druck setzen, eine noch härtere Reaktion zu zeigen als bei der Reise von Nancy Pelosi im letzten Jahr. Aber in der jetzigen Situation ist es für Joe Biden innenpolitisch einfach nicht möglich, Blinken nach Peking zu schicken – so sinnvoll es wäre, dass der amerikanische Außenminister dort persönlich Gespräche führt. Das würde von der republikanischen Seite einfach zu sehr ausgeschlachtet werden.

Mit welchem Spin?

Die Erzählung der Republikaner wäre wohl: Biden ist schwach und reagiert nicht entschlossen genug auf diese dramatische Verletzung der amerikanischen Souveränität. Statt die nötige politische und militärische Härte zu zeigen, versucht er es nur mit Gesprächen und Diplomatie.

Besteht bei Republikanern und Demokraten nicht relativ viel Einigkeit, was den Umgang mit China angeht?

Doch, der Konsens zwischen Mainstream-Demokraten und -Republikanern ist, dass man gegenüber China Härte zeigen und sehr eindeutig handeln muss. Biden hat während seiner Zeit im Weißen Haus gezeigt, dass er extrem entschlossen vorgeht gegenüber einem Peking, das in den letzten Jahren viel aggressives Verhalten gezeigt hat. Man sieht das an den Ausfuhrbeschränkungen, die jetzt im Halbleiterbereich erlassen worden sind. Das ist härter als alles, was der frühere Präsident Donald Trump je gegenüber China gemacht hat. Und gleichzeitig ist es Biden auch gelungen, mehr US-Verbündete ins Boot zu holen – die Zeitenwende in Japan, der Erfolg auf den Philippinen diese Woche, wo der US-Verteidigungsminister Vereinbarungen für neue Militärbasen getroffen hat, die Zusagen von Japan und den Niederlanden, sensible Halbleitertechnologien nicht nach China zu exportieren. Die Republikaner unterstützten das eigentlich alles.

Aber?

Gleichzeitig kündigt sich der Wahlkampf an und die Republikaner versuchen traditionell, demokratische Präsidenten als außenpolitisch schwach darzustellen, als verhielten sie sich nicht den amerikanischen Interessen entsprechend. Das werden sie auch bei Bidens Chinapolitik versuchen, genau wie mit Blick auf Moskaus Krieg gegen die Ukraine und die amerikanische Russlandpolitik. Und dann gibt es auf republikanischer Seite auch noch einige, die eine komplett extreme Position gegenüber China vertreten.