Ausschuss prüft Sex-Affäre : Hat Strobl seine Macht missbraucht?

Baden-Württembergs CDU-Chef Thomas Strobl gerät immer mehr in Bedrängnis. Nun will ein Untersuchungsausschuss klären, ob der Innenminister die Aufklärung einer Sex-Affäre in der Polizei behindert hat.

Die nächsten Monate werden unangenehm für den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU). In dieser Woche wird der Landtag mit den Stimmen von SPD und FDP den Untersuchungsausschuss „Machtmissbrauch“ einsetzen. Er soll Fehlern nachgehen, die der Minister bei der Aufklärung einer Sex-Affäre in der engeren Führung der Landespolizei in seinem Ministerium begangen haben soll.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Seit der Bildung der ersten grün-schwarzen Koalition ist Strobl Prügelknabe des FDP-Fraktionsvorsitzenden Hans-Ulrich Rülke. Als „schlechtesten Innenminister Deutschlands“ bezeichnete Rülke den CDU-Politiker einmal. Jetzt könnte sich erstmals seit Bildung der ersten grün-schwarzen Regierung 2016 für die Opposition die Chance auftun, Strobls politische Karriere zu beenden und die Koalition zu destabilisieren. Denn Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein Stellvertreter Strobl bilden die Vertrauensachse der Regierung.

Der Untersuchungsausschuss ist für Strobl die größere Gefahr als die Staatsanwaltschaft. Diese prüft in mehreren Ermittlungsverfahren, ob Strobl zum Verrat von Dienstgeheimnissen angestiftet hat und ob eine Strafvereitelung im Amt vorliegt, weil der Innenminister die Staatsanwaltschaft zur weiteren Aufklärung der Sex-Affäre nicht zu Ermittlungen in seinem Ministerium ermächtigte.

„Außergewöhnlich schnell befördert worden“

Im Zen­trum des Untersuchungsauftrags stehen alle Vorgänge um den wegen einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung mittlerweile vom Dienst suspendierten Inspekteur der Landespolizei, Andreas R. „Wir wollen wissen, wie die Vorwürfe gegen den In­spekteur der Polizei aufgeklärt worden sind. Vor allem aber wollen wir wissen, ob bei der Besetzung dieses Postens alle Regeln beachtet worden sind und die Besetzung eventuell schon feststand, bevor die Beurteilung vorlag“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Sascha Binder. Die FDP-Landtagsabgeordnete Julia Goll fügt hinzu: „Der vom Dienst suspendierte In­spekteur der Polizei ist außergewöhnlich schnell, nämlich innerhalb von 13 Monaten, vom stellvertretenden LKA-Präsidenten zum Inspekteur der Polizei befördert worden. Da stellt sich die Frage, warum man sich für Herrn R. entschieden hat.“

Andreas R. kam im November 2020 auf Betreiben Strobls ins Amt. Ein Jahr zuvor war Stefanie Hinz zur neuen Landespolizeipräsidentin berufen worden – als erste Frau in diesem Amt. Der Innenminister hatte damit die Landespolizeiführung nach seinen Wünschen geformt. Ende 2021 wurde dann bekannt, dass Andreas R. in einem Videotelefonat einer Hauptkommissarin bei sexueller Willfährigkeit eine schnellere Beförderung in Aussicht gestellt haben soll. Strobl versprach, die Vorgänge umfassend aufzuklären; Ende Dezember händigte er dann aber einem Journalisten der Zeitung „Stuttgarter Nachrichten“ einen Brief des Anwalts des Beschuldigten aus.

SPD und FDP formulieren in dem Einsetzungsbeschluss den Untersuchungsauftrag sehr weitgehend und benennen drei Themenfelder: den Umgang mit sexuellen Belästigungen in den Landesbehörden, speziell in der Landespolizei. Die Aufklärung der Umstände, die Strobl veranlasst haben könnten, den Anwaltsbrief einem Journalisten zu geben. Und schließlich die Beförderungspraxis der Polizei in den vergangenen Jahren. Der letzte Komplex könnte die größte politische Wirkung entfalten: Falls in diesem Bereich Parteizugehörigkeit beziehungsweise Parteinähe oder eine zu erwartende politische Willfährigkeit eine Rolle gespielt haben sollten, dann wären Strobls Tage im Innenministerium vermutlich gezählt.

Unrechtmäßige Beförderungen?

Nach einer ersten Sichtung der Akten im Innenministerium vertreten die beiden Oppositionsfraktionen von FDP und SPD die Auffassung, dass es zumindest Anhaltspunkte für nicht rechtmäßige Beförderungen innerhalb der Polizei gibt. Es müsse untersucht werden, ob es vor der Auswahl von R. Absprachen oder zuvor erstellte Personallisten gegeben habe. Damit wird insinuiert, es habe politischen Einfluss bei der Besetzung von R.s Posten gegeben. Dahinter verbirgt sich auch die Frage, ob der jetzige Migrationsstaatssekretär im Justizministerium, Siegfried Lorek (CDU), auf die Personalpolitik Einfluss genommen haben könnte. Lorek war Polizeioberrat und gerierte sich vor der Bildung der zweiten grün-schwarzen Koalition als unverzichtbarer polizeipolitischer Berater Strobls. Im Untersuchungsausschuss dürfte auch die Frage erörtert werden, ob R. vor seiner Berufung in das hohe Amt schon einmal durch sexuell übergriffiges Verhalten aufgefallen war.

Für längere Diskussionen im Ausschuss dürfte auch Strobls Entscheidung sorgen, die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen nicht zuzulassen. SPD und FDP wollen herausfinden, wie diese Entscheidung zustande kam, ob die Betroffenheit der Ministeriumsleitung geprüft wurde und ob die Landesregierung öfter dazu tendiert, der Staatsanwaltschaft die Ermächtigung für Ermittlungen zu verweigern. Hier scheint es aber eine rechtliche Grauzone zu geben. Gesetzlich ist nicht klar genug geregelt, wie mit solchen Anfragen der Staatsanwaltschaft zu verfahren ist, wenn die Amtsführung – in Baden-Württemberg sind das die Ministerialdirektoren und der Minister selbst – in ein solches Verfahren involviert ist.

Strobl ist auch CDU-Landesvorsitzender, kritische Diskussionen über ihn in der Partei sind öffentlich noch nicht wahrnehmbar. Als die Staatsanwaltschaft kürzlich die Ministerbüros durchsuchte, begannen einige Funktionäre intern allerdings kritische Fragen zu stellen.