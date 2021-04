de Maizière im Interview : „Die nächsten Krisen werden kommen“

Aktualisiert am

Herr de Maizière, Ostern steht bevor. In biblischer Zeit stand die Gruppe um Christus da gerade in einer Krise. Schlimmes drohte. Man traf sich, man bildete Untergruppen. Ein Treffen im Garten Gethsemane dauerte bis in die Nacht. Einige schliefen ein, Christus war unzufrieden. Judas begann seine Durchstechereien. Zum Schluss herrschte Chaos, Petrus verleugnete den Herrn. Sie sind Christ und CDU-Politiker. Wenn diese Geschichte heute wäre, wie würden Sie sie weitererzählen?

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Die Jünger sind in der Krise schwach und verlassen Jesus und ihre Gemeinschaft. Sie halten den Druck nicht aus, und als Jesus sie zur Rede stellt, sagen sie: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Auch heute ist unsere Gesellschaft vielleicht nicht so stark, wie wir dachten. Aber das Gute ist: nach Karfreitag kommt die Hoffnung, die Auferstehung.