Theo Waigel : Das C im Parteinamen nicht eliminieren

Der verstorbene Kardinal Joachim Meisner hat den Unionsparteien vor Jahren den Rat gegeben, das „C“ aus ihren Parteinamen zu streichen. Die Parteien sind seinem falschen Rat nicht gefolgt. Doch immer wieder taucht die Forderung auf, die Unionsparteien sollten sich des „C“ entledigen, weil es nur Selbstbetrug darstelle. Nachdem auch in der Grundsatzdiskussion der CDU die Frage gestellt wird, ob das „C“ noch zeitgemäß sein, gilt es, sich mit diesen elementaren Fragen wieder ernsthaft zu befassen.

Es gilt zu fragen, wie dieses „C“ in einer säkularen, heterogenen Welt mit Zivilisationsbrüchen zu rechtfertigen ist, wenn immer mehr Menschen in Deutschland angesichts schwerwiegender Vorkommnisse in den christlichen Kirchen diesen den Rücken kehren. Eine verweltlichte und multikulturelle Gesellschaft nimmt das Christentum als Glaubenslehre und gesellschaftliche Wirkkraft immer weniger wahr. Die beiden Unionsparteien mit vielen überzeugten Christen in ihren Reihen, müssen ihre Werte, ihre Überzeugungen, ihre politischen Vorstellungen und Ziele auch außerchristlich begründen, um auch fürderhin politische Heimat für Kirchenferne, der Kirchen den Rückenkehrende, Andersgläubige und Agnostikern politische Heimat zu sein.