Innenministerin in der Kritik : Faeser verteidigt Text in „Antifa“-Magazin

In ihrer Zeit als hessische SPD-Vorsitzende hat Innenministerin Nancy Faeser einen Beitrag für eine umstrittene Zeitschrift geschrieben. Die Kritik daran will sie nicht gelten lassen.

Versteht die Aufregung nicht: Faeser vor wenigen Tagen beim Treffen der EU-Innenminister in Lille Bild: dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Kritik an einem vor ihrer Amtszeit veröffentlichten Beitrag in „Antifa“, dem Magazin der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten“, zurückgewiesen. Zuerst hatte die neurechte „Junge Freiheit“ über den Text berichtet. „Die von der ‚Jungen Freiheit’, der AfD und anschließend der Bild-Zeitung und CDU-Abgeordneten erhobenen Vorwürfe sind durchschaubar. Ich habe immer klare Kante gegen Rechtsextremismus und alle Feinde der offenen Gesellschaft gezeigt – und werde das auch weiterhin tun“, twitterte die Ministerin am Sonntag.

Anlass für den Text, den Faeser noch als hessische SPD-Vorsitzende verfasst hatte, waren rechtsextreme Drohbriefe gewesen, die mit „NSU 2.0“ unterzeichnet und auch an sie selbst adressiert worden waren. Faeser hatte über Einschüchterungsversuche und „Fantasien von der Vernichtung Andersdenkender“ geschrieben und kritisiert, dass einzelne im Internet einander „in faschistischen Fantasien“ bestärken könnten.

Am Inhalt ihres Textes stören sich die Kritiker offenbar nicht, wohl aber am Ort der Veröffentlichung. Der bayerische Verfassungsschutz bezeichnete die „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“ als „bundesweit größte linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus“. Der CDU-Innenpolitiker Christoph de Vries hatte Faesers Text in der „Bild“ mit den Worten kommentiert: „Die SPD ist auf dem linken Auge weitgehend blind“.