Neue Kritik in Bayern : Corona-Abstrich in Flip-Flops?

Werden die Corona-Tests an der bayerischen Autobahnraststätte Donautal-Ost zum Teil unsachgemäß ausgeführt? Diesen Eindruck vermittelt eine interne Vorabeinschätzung des „Medizinischen Katastrophen-Hilfswerks“, das am Wochenende an Ort und Stelle unterstützend tätig war. Die Kritik richtet sich gegen den privaten Betreiber Eurofins, der an sich die Hilfsorganisationen ablösen sollte. Laut dem Papier würden von dessen Mitarbeitern die allgemeinen Hygienemaßnahmen „sehr nachlässig“ oder „gar nicht angewandt“; das betreffe unter anderem auch das Händedesinfizieren.

Das Personal des aktuellen Betreibers, so heißt es in dem Schreiben, „schien doch immer wieder sehr unsicher, was den allgemeinen Umgang mit der Infektionskrankheit ,Covid19‘ betrifft“. Dies jedoch könne man ihnen nicht vorwerfen, da sie „laut eigener Aussagen in der Regel nichts mit der Fachrichtung Medizin zu tun hätten“. Auch die persönliche Schutzkleidung des Personals wird als zumindest partiell unzureichend beschrieben. Die Abstriche würden „zum Teil nur in Flip-Flop, kurzen Hosen und T-Shirts durchgeführt“.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) teilte der F.A.Z. mit, dass es zu den Leistungskriterien für die Labordienstleister gehöre, dass sie „das Know-how für das Durchführen von Abstrichuntersuchungen an Personen, Kenntnisse der gängigen Meldewege und Meldeverfahren sowie Know-how zu den rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. Infektionsschutzgesetz)“ mitbrächten. Selbstverständlich sei auch fundiertes Wissen über Sars-Cov-2 notwendig. „Der Auftragnehmer wurde verpflichtet, ausreichend Ärzte und fachkundiges beziehungsweise durch einen Arzt eingewiesenes Personal für die Abnahme in den Testzentren einzusetzen.“

Selbstverständlich müsse die Abstrichnahme auch unter korrekten Arbeitsschutzbedingungen für das Personal stattfinden. Allerdings könne man „nach allen uns bislang vorliegenden Informationen“ die erhobenen Vorwürfe „nicht bestätigen“. Eine Vorort-Begehung durch das LGL habe ebenfalls keine Hinweise auf ein solches Vorgehen ergeben. Auch das Bayerische Rote Kreuz konnte die Vorwürfe nicht bestätigen. „Es liegen dem BRK keine Erkenntnisse vor, da es keinen Einblick in die Tätigkeitsbereiche der Firma Eurofins hat“, teilte das BRK der F.A.Z. mit.

Rotes Kreuz musste wieder einspringen

Am Wochenende war bekannt geworden, dass wegen personeller Engpässe abermals Hilfsorganisationen bei den Tests einspringen mussten. Das BRK baute parallele Teststrukturen auf; nach Angaben eines Sprechers nahm es am Wochenende Proben von insgesamt etwa 10.000 Urlaubsheimkehrern an zwei Raststätten; nun hat es sich zurückgezogen. Nach Informationen der F.A.Z. soll Eurofins auch die Corona-Tests an mehreren Stationen auf Landkreisebene übernehmen – selbige werden gerade aufgebaut. Offenbar gibt es aber Bedenken beim privaten Betreiber, ob das zu stemmen ist – und daher abermals Bestrebungen, auf die Unterstützung weiterer Dienstleister oder Organisationen zurückzugreifen.

Derweil hat sich die Corona-Lage auch in Bayern verschärft. Die Stadt Rosenheim überschritt am Wochenende den sieben-Tage-Grenzwert bei den Corona-Infektionen; sie reagierte mit Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Der Wert habe am Wochenende bei 53,7 Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100000 Einwohner gelegen, teilte die Stadt am Montag mit. Damit ist nicht nur der Frühwarnwert für Bayern von 35 Neuinfektionen überschritten, sondern auch die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens.

Deshalb gelten nun unter anderem stärkere Beschränkungen für private Veranstaltungen und für Gruppen in der Öffentlichkeit. Etwa dürfen nur noch maximal 50 Menschen an nicht öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen teilnehmen, unter freiem Himmel sind höchstens 100 Leute zugelassen. In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Mitglieder eines Hausstands oder maximal fünf Menschen in Gruppen aufhalten. Rosenheim war immer wieder im Fokus der Pandemie-Bekämpfung gestanden: Im März gab es zahlreiche Fälle, die mutmaßlich im Zusammenhang mit einem Starkbierfest standen, im Mai waren Asylbewerberheime betroffen. Nun teilte die Stadt mit, unter den Neuinfizierten seien zu 85 Prozent Reiserückkehrer, insbesondere Reiserückkehrer aus Südosteuropa. Am Montag war der kritische Wert von 50 inzwischen schon wieder unterschritten. Jedoch würden die Verschärfungen, wie ein Sprecher der Stadt der F.A.Z. sagte, „mindestens so lange aufrechterhalten werden, bis der Schwellenwert sieben Tage in Folge nachhaltig unterschritten wird“.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder lobte die Maßnahmen. Er nannte die jüngste Entwicklung „besorgniserregend“, Corona sei „wieder voll da“. Als zentrale Faktoren nannte er Urlaub, Leichtsinn sowie Familienheimkehrer, insbesondere aus Ost- und Südosteuropa.