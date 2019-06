FAZ Plus Artikel Terrorprozess in Düsseldorf :

FAZ Plus Artikel Terrorprozess in Düsseldorf : Das Rizin für die Bombe war schon hergestellt

An diesem Freitag beginnt in Düsseldorf der Terrorprozess gegen Sief Allah H. und dessen Ehefrau. Das Paar soll vor einem Jahr kurz davor gestanden haben, einen Anschlag mit einer selbstgebauten „Bio-Bombe“ zu verüben.

Es wäre ein Terroranschlag neuer Dimension mit einem biologischen Kampfstoff gewesen. Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft waren die Vorbereitungen in einer Wohnung in Köln-Chorweiler für den ersten Anschlag in Deutschland mit einer „Bio-Bombe“ schon weit vorangeschritten, als Spezialkräfte der Polizei und Kampfstoff-Fachleute am 12. Juni vergangenen Jahres zugriffen und Sief Allah H. in Gewahrsam nahmen. Von diesem Freitag an muss sich der 30 Jahre alte Tunesier gemeinsam mit seiner 43 Jahre alten, zum Islam konvertierten deutschen Ehefrau vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. F.A.Z.

In der mehr als 90 Seiten umfassenden Anklageschrift wirft die Bundesanwaltschaft Yasmin und Sief Allah H. vor, unmittelbar davor gestanden zu haben, eine „schwere staatsgefährdende Straftat“ zu begehen. Das Paar hatte dazu zunächst über das Internet in mehreren Tranchen 3300 Riziniussamen bestellt. Es gelang ihnen, insgesamt 84,3 Milligramm des hochtoxischen Stoffs Rizin zu extrahieren. Weniger als ein Milligramm des Gifts gilt als tödlich für einen Menschen.