Attentat in Hanau : Täter hatte „zutiefst rassistische Gesinnung“

Polizisten bewachen am Donnerstag den Eingang zu einer Bar in Hanau, einer der Tatorte der Gewalttat Bild: AP

Bei dem mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag in Hanau sind nach Angaben von Generalbundesanwalt Peter Frank neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen worden. Es seien zudem sechs weitere Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer, sagte Frank am Donnerstag in Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hatte zuvor die Ermittlungen an sich gezogen, weil sie ein fremdenfeindliches Motiv vermutet.

Es solle ermittelt werden, ob der mutmaßliche Täter Mitwisser oder Unterstützer gehabt habe, sagte Frank. Dafür würden dessen Umfeld und Kontakte im In- und Ausland überprüft. Mit den Ermittlungen sei das Bundeskriminalamt beauftragt worden. Der Tatverdächtige hinterließ laut dem Generalbundesanwalt auf seiner Internetseite „Videobotschaften und eine Art Manifest“. Diese wiesen neben „wirren Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien eine zutiefst rassistische Gesinnung“ auf.

Bundesratspräsident Dietmar Woidke (SPD) bezeichnete den Anschlag in Hanau als „Angriff auf uns alle“. „Diese Tat ist abscheulich und feige“, erklärte der Brandenburger Ministerpräsident am Donnerstag in einer Mitteilung. „Wir werden nicht dulden, dass Hass, Rassismus und Gewalt unser Leben bestimmen.“ Sein tiefes Mitgefühl gelte den Angehörigen der Opfer. „Wir trauern um Nachbarn, Freunde, Kollegen und Mitmenschen.“ Brandenburgs SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Erik Stohn und die SPD-Abgeordnete Inka Gossmann-Reetz warfen der AfD eine Mitschuld vor: „Rechte Gewalttäter und Rassisten werden durch die AfD in ihrem schändlichen Handeln ermutigt und bestärkt.“

AKK: Brandmauer zur AfD halten

Nach Ansicht der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer unterstreicht der mutmaßlich rechtsextrem motivierte Anschlag von Hanau die Notwendigkeit zur Abgrenzung ihrer Partei von der AfD. „Es ist das Gift, Menschen als Gegner zu sehen, sich selbst als etwas Besseres zu sehen und aus Mitbürgern Fremde zu machen. Das ist ein Gift, das immer stärker in unsere Gesellschaft eindringt und das am Ende zu diesen Taten führen kann“, sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag bei einem Besuch in Paris. Das bestärkt sie in ihrer Haltung, dass es für die CDU ganz klar sein müsse, dass es keine Zusammenarbeit mit einer Partei geben dürfe, die „Rechtsextreme und auch Nazis in ihren Reihen duldet“ und in der politischen Diskussion „für genau dieses Gedankengut eine Grundlage“ lege. „Wir haben einen ganz klaren Beschluss, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Wie wichtig es ist, diese Brandmauer zu halten, das sieht man an einem Tag wie Hanau.“

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), die gemeinsam mit Seehofer und dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) nach Hanau gereist war, sagte: „Heute ist ein Tag tiefer Trauer.“ Zugleich sicherte sie seitens der Bundesregierung den Angehörigen der Getöteten Unterstützung zu. Mit Hochdruck würden die Hintergründe der Tat aufgeklärt und ermittelt, ob der Täter Hintermänner hatte. Bouffier sprach angesichts der Tat von einem „Angriff auf uns alle, auf unsere freiheitliche Demokratie“.

Nach der Gewalttat von Hanau beraten die Innenminister von Bund und Ländern über erhöhte Sicherheitsvorkehrungen an den bevorstehenden Karnevalstagen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte am Donnerstag bei einem Besuch in der mittelhessischen Stadt, entsprechende Gespräche seien noch für den Abend geplant. Er verwies auf viele öffentliche Veranstaltung in den nächsten Tagen. Zudem solle es darum gehen, „sensible Einrichtungen“ noch besser zu schützen. Seehofer verwies auf die laufenden Ermittlungen, sagte aber zugleich, es scheine so zu sein, dass der Täter aus einem rassistischen Motiv heraus gehandelt habe.

„Rassismus ist Gift. Gift, das Verwirrung in den Köpfen auslöst und dafür sorgt, dass das Böse hervortritt“, sagte der CSU-Politiker. Er nannte es eine zentrale Aufgabe, „den Gegnern der freiheitlichen, rechtsstaatlichen Ordnung“ aus dem rechtsextremen Spektrum die Stirn zu bieten.