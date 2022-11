Chinas Hafenbeteiligungen : Ein Albtraum für die Cybersicherheit

Frühjahr 2027. In einer landesweit übertragenen Rede erklärt der chinesische Präsident Xi Jinping, dass die Gewässer um Taiwan fortan zur ausschließlichen Wirtschaftszone Chinas gehören. Noch am selben Tag entsendet die chinesische Marine Schiffe vor Taiwans wichtigste Häfen in Kaohsiung, Keelung und Taipeh. In den kommenden Tagen hindern sie immer wieder Öl- und Gastanker am Einlaufen. In dem chinesischen Netzwerk Weibo verbreiten sich Videos, in denen zu sehen ist, wie Panzer auf Cosco-Fähren verladen werden. Die taiwanische Regierung bittet die Weltgemeinschaft um Unterstützung. In Brüssel kommen die europäischen Staats- und Regierungschefs zu einem Sondergipfel zusammen, auf dem ein Sanktionspaket beschlossen werden soll. In den Hauptstädten setzen chinesische Diplomaten europäische Politiker unter Druck.

„Europa darf den Handel mit China nicht einschränken, wenn es sich weiterhin über die Häfen mit Waren versorgen will“, wird ein chinesischer Diplomat in einer geleakten Mitschrift zitiert. Mittlerweile gehören Cosco zwanzig Häfen in ganz Europa. An den Terminals mit chinesischer Beteiligung stehen die Kräne am Morgen des Gipfeltreffens still, vor den Häfen stauen sich die Frachter – ein Systemausfall, Ursache unbekannt. Schließlich tritt die Kommissionspräsidentin vor die Presse. Anders als von vielen Experten gefordert, dürfen Cosco-Schiffe weiterhin in europäische Häfen einlaufen. Eine Stunde später wird endlich dem ersten Schiff vor Piräus ein Liegeplatz zugewiesen.

Reedereien wollen sich Gewinn sichern

In etwa so klingen die Risikoszenarien, die nach dem umstrittenen Hafendeal von Hamburg skizziert werden. Ein Tochterunternehmen der chinesischen Staatsreederei Cosco, die Cosco Shipping Ports Limited, kauft 24,9 Prozent der Betreibergesellschaft des Containerterminals Tollerort, einem von vier Containerterminals im Hamburger Hafen. Die Kritiker des Deals, darunter sechs Ministerien, warnen: Deutschland darf sich nicht wieder von einem autokratischen Staat abhängig machen. Noch dazu von einem, der wie Russland damit droht, sich sein Nachbarland einzuverleiben. Sollte Europa einmal Sanktionen gegen China verhängen wollen, wird die Kommunistische Partei die Häfen als Druckmittel nutzen, fürchten die einen. Andere, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, wiegeln ab: Eine geringe Beteiligung an einem Terminal gibt dem chinesischen Staatsunternehmen keine Einflussmöglichkeiten.

Und Fachleute geben Olaf Scholz recht. Viele hat überrascht, dass die Diskussion um das Terminal so heftig geführt wurde. Als der Deal vor einem Jahr verhandelt wurde und Cosco sich zunächst eine Beteiligung von 35 Prozent sicherte, hat das kaum jemanden aufgeschreckt. Es ist kein ungewöhnlicher Vorgang, dass Reedereien mit ihren Tochterfirmen in den Terminalbetrieb einsteigen. Wenn Maersk, Hapag Lloyd oder Cosco regelmäßig bestimmte Terminals anfahren, wollen sie sich auch einen Teil des Gewinns sichern. Für die Terminalbetreiber ist das lukrativ, weil sie in ungewissen Zeiten die Sicherheit haben, dass die mit ihnen verbandelten Reedereien mit ihren Schiffen bei ihnen halten werden.