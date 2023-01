Zu dünne Begründung : Beschwerde zum Tempolimit scheitert am Bundesverfassungsgericht

Aktualisiert am

Beschwerde zum Tempolimit scheitert am Bundesverfassungsgericht

So schnell wird es kein Tempolimit geben – auch nicht mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts. Eine Beschwerde scheitert in Karlsruhe schon aus formellen Gründen.

Mitnichten leer: Langzeitbelichtung des Verkehrs auf der Autobahn 648 in Frankfurt Bild: dpa

Vorerst wird es kein gesetzliches Tempolimit geben, auch nicht mithilfe des Bundesverfassungsgerichts. Wie am Dienstag bekannt geworden ist, scheiterte eine Verfassungsbeschwerde gegen die Untätigkeit des Gesetzgebers dort schon aus formellen Gründen. Die Beschwerde war so dünn begründet worden, dass sie nicht einmal zur Entscheidung angenommen wurde. Dabei handelt es sich um die erste Hürde, die in Karlsruhe genommen werden muss.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Die Beschwerdeführer hatten sich gegen die aus ihrer Sicht unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung gewandt. In rechtlicher Hinsicht ging es ihnen um einen Verstoß gegen das Klimaschutzgebot des Artikel 20a Grundgesetz und künftige Verletzungen von Freiheitsrechten. Diese drohten in erheblichem Ausmaß, wenn der Gesetzgeber jetzt nicht handele. Es sind Argumente, die im Klimaschutzbeschluss des Verfassungsgerichts vom 24. März 2021 mit großer Wirkung verfingen.

„Ziel der Herstellung von Klimaneutralität gewinnt weiter an relativem Gewicht“

Die aktuelle Beschwerde scheiterte daran, dass die Beschwerdeführer die Notwendigkeit gerade eines Tempolimits nicht ausreichend begründeten. Sie leiteten eine Verletzung ihrer Rechte vielmehr „exemplarisch“ daraus ab, dass es ein solches Gesetz nicht gebe.

Unter Verweis auf den Klimabeschluss stellt die 3. Kammer des Ersten Senats zwar klar, dass das „Ziel der Herstellung von Klimaneutralität bei fortschreitendem Klimawandel in allen Abwägungsentscheidungen des Staates weiter an relativem Gewicht gewinnt.“ Das gelte nicht nur für Entscheidungen der Verwaltung, sondern auch für die des Gesetzgebers. Die Beschwerdeführer hätten aber nicht „substantiiert“ dargelegt, „dass gesetzliche Regelungen oder gesetzgeberisches Unterlassen im Verkehrssektor, hier das Fehlen eines Tempolimits, eingriffsähnliche Vorwirkung auf ihre Freiheitsgrundrechte entfalten könnten“.

Eine solche „Vorwirkung“ bejaht das Bundesverfassungsgericht, wenn schon in der Gegenwart feststeht, dass die aktuellen Versäumnisse zu einem späteren Zeitpunkt „unausweichlich zu aus heutiger Sicht unverhältnismäßigen staatlichen Beschränkungen grundrechtlich geschützter Freiheit“ führen werden.