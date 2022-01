Gruppenchat bei Telegram : „Hallo, ich möchte mich anstecken“

Ein junger Mann, er nennt sich Martin, hat sich absichtlich mit Corona angesteckt. Er hat lange überlegt, ob er es machen soll. Am Ende schien es ihm die „smarteste Lösung“.

Martin vertraut der Politik nicht. Nicht ihren Zahlen und ihren Informationen. Er sagt, es gab „auch schon andere Lügen in der Politik“. Er liest Zeitungen, aber ihm kommen die „alternativen Informationen“ aus den Telegram-Kanälen schlüssiger vor. Am Anfang, im Frühling 2020, ging ihm alles viel zu schnell, und es gab zu schnell eine Lösung. Als er hörte, dass bereits an einem Impfstoff gearbeitet werde, war sein erster Gedanke: Ich lasse mich nicht impfen. Seitdem, sagt er, denke er fast jeden Tag über darüber nach, ob er „auf dem Holzweg“ oder seine Entscheidung die richtige sei. Und er kommt immer wieder zu dem Schluss: Ja, sie ist richtig. Er selbst, glaubt er, habe kein Risiko; er setze auch andere keinem größeren Risiko aus, weil auch Geimpfte ansteckend seien; und er vertraut dem Impfstoff nicht.