Weihnachten, Silvester, Schule : Darauf haben sich die Länder geeinigt

Angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen wollen die Länder den Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember verlängern. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten am Montagabend in einer Schaltkonferenz verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmer berichtete. Eine endgültige Entscheidung soll es bei den Beratungen von Bund und Ländern mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Mittwoch geben. Mit der Verlängerung der Maßnahmen sollen die weiterhin zu hohen Ansteckungszahlen gedrückt werden. Am 15. Dezember soll dann über das weitere Vorgehen beraten werden.

Das sind die Verschärfungen und Vereinheitlichungen, auf die sich die Ministerpräsidenten laut einer den Nachrichtenagenturen dpa und Reuters vorliegenden Beschlussvorlage geeinigt haben:

Vom 1. Dezember an sollen strengere Kontaktbeschränkungen gelten. „Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Falle auf maximal fünf Personen zu beschränken“, heißt es in dem Beschlussentwurf. Dafür sollen vom 23. Dezember bis zum 1. Januar Treffen mit bis zu zehn Personen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen ermöglicht werden. Kinder bis 14 Jahren seien jeweils davon ausgenommen.

Die Ministerpräsidenten wollen darüber hinaus mit den Kirchen über die Weihnachtsgottesdienste sprechen. „Bund und Länder werden das Gespräch mit den Religionsgemeinschaften suchen, um möglichst Vereinbarungen für Gottesdienste und andere religiöse Zusammenkünfte mit dem Ziel einer Kontaktreduzierung zu treffen“, heißt es in dem Papier. „Religiöse Zusammenkünfte mit Großveranstaltungscharakter gilt es dabei zu vermeiden.“