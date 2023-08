Die Entscheidungen der Bundesregierung, welche Waffen sie der Ukraine für deren Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren liefern will, schwanken seit Beginn des Überfalls zwischen Hoffen und Bangen. Einerseits will Berlin Kiew dabei helfen, Moskau militärische Niederlagen beizubringen, die Putin davon überzeugen, dass er seine Kriegsziele nicht erreichen kann. Andererseits sollen diese Niederlagen nicht so demütigend ausfallen, dass der Kremlherrscher sich genötigt sehen könnte, sein Heil in der Eskalation der Kriegsführung zu suchen. Daher zögert der Westen nach wie vor dabei, Waffensysteme zu liefern, die den Krieg dorthin tragen könnten, woher er kommt: nach Russland.

Der Zwiespalt der Bundesregierung

Dieser Zwiespalt prägt auch die Überlegungen in Berlin, wenn es um die Lieferung der weitreichenden Marschflugkörper vom Typ Taurus geht. Mit diesen Geschossen könnte die Kampffähigkeit der russischen Streitkräfte weit hinter der Frontlinie erheblich geschwächt werden. Das würde auch die Chancen der Ukrainer vergrößern, bei ihrer steckengebliebenen Gegenoffensive voranzukommen.

Doch fürchtet man in Berlin offenbar, dass Kiew entgegen seinen Beteuerungen die Raketen auch gegen Ziele in Russland einsetzen könnte – und schon ist sie wieder da, die Eskalationsangst. Deshalb lässt die Bundesregierung die Möglichkeiten zur Begrenzung der Reichweite prüfen, auf dass Kiew gar nicht in die Versuchung kommen kann, die Marschflugkörper auch über die Grenze zu schicken.

Ein Vertrauensbeweis sieht anders aus, gewiss auch aus der Perspektive des Kremls. Doch hat Kiew sicher lieber gebremste Bunkerbrecher als gar keine.

Freilich wird die Marschflugkörperdebatte auch die Kampfflugzeugdebatte wiederbeleben. Zwar haben die Ukrainer es geschafft, ihre Bomber russischer Herkunft für die schon gelieferten britischen und französischen Marschflugkörper umzurüsten. Die kampfstärksten Träger für den Taurus aber sind westliche Flugzeugtypen. Über einen davon verfügt auch die Bundeswehr. Er heißt Tornado.