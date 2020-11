Gespräch mit Peter Tauber : „Für den digitalen Krieg braucht es einen neuen Moltke“

Sie twittern gern Zitate von Helmuth Graf von Moltke, dem Generalstabschef der preußischen Armee in der Bismarck-Zeit. Was wollen Sie uns damit sagen?

Insgesamt sind es an die hundert Zitate gewesen. Manchmal hatten sie Bezug zu meinem Alltag. Was Moltke über das Zündnadelgewehr gesagt hat, habe ich getwittert an dem Tag, als die Debatte über das neue Sturmgewehr der Bundeswehr losbrach. Für seinen Geburtstag am 26. Oktober habe ich lange überlegt und am Ende genommen: „Ein neues Frühjahr zu erleben, halte ich jedesmal für eine große Gnade Gottes.“ Und am Vortag, bevor ich meinen Abschied nächstes Jahr aus der Politik ankündigen wollte, brachte ich einen Klassiker: „Erst wägen, dann wagen.“ Sagen will ich mit alledem, es lohnt, sich auch heute noch mit Moltke zu beschäftigen.