In den vergangenen Monaten sind mehrere Menschen gestorben, nachdem die Polizei eine Elektroimpulswaffe gegen sie eingesetzt hat, den sogenannten Taser. Im Oktober hatte in Nürnberg ein Mann in seiner Wohnung randaliert und damit gedroht, von der Brüstung zu springen. Ein Sonderkommando der Polizei beschoss ihn mit einem Taser, ein Notarzt gab zusätzlich eine beruhigende Injektion. Der Mann brach kurz darauf zusammen und erlitt einen Herzstillstand. Im Januar sollte ein 56 Jahre alter Mann in Pirmasens in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Weil er sich massiv widersetzte, griff die Polizei zum Taser. Der Mann starb wenig später an einem Herzinfarkt.

In Frankfurt wehrte sich Ende April ein Mann dagegen, in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Er war schizophren, Diabetiker, es ging ihm nicht gut, deshalb hatte seine Frau den Notarzt verständigt. Nach stundenlangen Diskussionen und Handgreiflichkeiten wurde das Überfallkommando der Polizei hinzugerufen. Die Beamten benutzten einen Taser. Kurz darauf übergab sich der Mann und entwickelte später eine Lungenentzündung plus Blutvergiftung. Einige Tage später war er tot.