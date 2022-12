Tarek Al-Wazir : „Ich muss niemandem beweisen, dass ich regieren kann“

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir will für die Grünen die Staatskanzlei erobern. Ein Gespräch über Einwanderung, Klimapolitik – und was er von Volker Bouffier gelernt hat.

Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) in seinem Büro im Landeshaus Wiesbaden am 13.12.2022 Bild: Samira Schulz

Herr Minister, Deutschland ist ein attraktives Einwanderungsland, aber offenbar nicht für diejenigen, die Deutschland braucht, Fachkräfte. Woran liegt das?

Wir sind ein Einwanderungsland. Es war eine Lebenslüge der Bundesrepublik, zu glauben, wir seien es nicht. Es fing mit den Italienerinnen und Italienern an, die nach dem Zweiten Weltkrieg kamen, und es hält bis heute an. Trotzdem fehlen uns an allen Ecken und Enden Fachkräfte. Jetzt gehen bald die Boomer in Rente, die geburtenstarken Jahrgänge. Also: Wir brauchen Zuwanderung, ganz klar, und zwar zum einen von hoch qualifizierten Fachkräften. Zum anderen aber haben wir inzwischen einen Arbeitskräftemangel. Wir sehen es doch gerade: Restaurants müssen tageweise schließen, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Küche und im Service fehlen.