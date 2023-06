Aktualisiert am

AfD-Kundgebung mit Gegendemonstranten im November in Halle Bild: dpa

Der Erfolg der AfD bei der Landratswahl im Kreis Sonneberg und ihre bundesweiten Umfragerekorde erschrecken. Wie kann eine so offen radikale, in immer größeren Teilen rechtsextremistische Partei in einem ökonomisch erfolgreichen Land solche Zustimmung finden? Wie sollen die demokratischen Parteien der Mitte darauf reagieren?

Es fehlt nicht an Wortmeldungen aus Wissenschaft und Politik. Stimmungslagen und sozioökonomische Profile der AfD-Wählerschaft werden vermessen, Strategien skizziert. Verbreitet ist die Meinung, dass der Erfolg der AfD auch mit Defiziten der übrigen Parteien zu tun hat.