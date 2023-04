Xi und Macron am 7. April in der südchinesischen Stadt Guangzhou Bild: Reuters

Taiwan hat an Frankreich appelliert, nicht von seiner Unterstützung für Taipeh abzurücken. Der offizielle Vertreter Taiwans in Paris, Chihchung Wu, sagte am Mittwoch im französischen Sender Radio Classique: „Taiwan braucht Frankreich.“ Jedes Land habe eine Rolle zu spielen, um einen Krieg mit China zu verhindern. Frankreich sei eine wichtige Stimme „für die Stabilität und den Frieden in der Region“.

Nach einem Besuch in China hatte der französische Präsident Emmanuel Macron am Wochenende in einem Interview gesagt, dass sich Europa im Falle eines Konflikts um Taiwan nicht automatisch an den USA oder China orientieren solle. Diese Kommentare lösten scharfe Kritik in westlichen Staaten aus, chinesische Staatsmedien lobten dagegen den französischen Präsidenten.

Der taiwanische Vertreter Chihchung Wu sagte nun, Taiwan sehe sich einer „Achse“ autoritärer Länder gegenüber. China wolle in Taiwan die „Freiheit und Demokratie zerstören“.

China-Berater spricht von „PR-Desaster“

Kritik an den Einlassungen des französischen Präsidenten kommt derweil auch aus den Reihen seiner eigenen China-Berater. Der französische Politikwissenschaftler Antoine Bondaz, der Macron auch vor seiner jüngsten Reise nach China informierte, nannte die Äußerungen ein „PR-Desaster“. Es sei ein Problem, in der Taiwan-Frage die Schuld nur auf die USA zu schieben.

In einem Interview mit dem Magazin „Der Spiegel“ zog er Parallelen zum Ukrainekrieg. „Es wäre genauso, als würde man sagen, dass die NATO schuld an der Invasion sei und dass Russland bloß auf die NATO-Osterweiterung reagiere.“ Er sehe nicht, wie der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping mit Aussagen wie Macrons von einer Veränderung des Status quo in der Taiwanstraße abgehalten werden könne. China wolle Taiwan einnehmen, unabhängig vom Willen des taiwanischen Volkes, sagte Bondaz.

Auch am „Timing“ des französischen Präsidenten übte Bondaz Kritik. „Ausgerechnet während eines Flugs über China hat Macron in keiner Weise Kritik an der Volksrepublik geäußert.“ Die Chinesen glaubten nun, dass sie Europa neutralisieren könnten, wenn sie sich auf Frankreich konzentrierten.

Mützenich gibt Macron recht

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Rolf Mützenich hält die viel kritisierten Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu Europas Rolle im Taiwan-Konflikt für berechtigt. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Partei in einem Großkonflikt zwischen den USA und der Volksrepublik China werden. Europa muss schon versuchen, eine eigenständige Rolle soweit wie möglich zu formulieren und nicht als Anhängsel der USA dort in der Region auch zu erscheinen.“

Daher „hat Macron recht“, sagte Mützenich am Mittwoch in der ARD über den Präsidenten, der eine ähnliche Position vorgetragen hatte. Zugleich relativierte der Fraktionschef das Gewicht Europas: „Wir sind zweit-, drittrangig vielleicht sogar in dieser Region. Wichtig sind die USA und die umliegenden Staaten.“ Mützenich wies darauf hin, dass es in Asien nicht nur den Konflikt gibt um Taiwan, das China für sich beansprucht, und dass dort auch andere Staaten zu militärischer Gewalt bereit sind. „Und deswegen ist schon eine differenzierte Sicht darauf besser, als immer nur zu sagen, an welcher Partei knüpft man sich an.“

Zudem äußerte Mützenich sich zum Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in China. Er erwarte, dass der Besuch schwierig werde. Sie wisse, „dass sie mit einer gewissen Skepsis, was die Person Baerbock betrifft, auch in Peking empfangen wird“, sagte Mützenich. Er verwies dabei auf China-kritische Äußerungen der Ministerin. „Sie hat sich ja sehr – zumindest aus Sicht Chinas – undifferenziert in dieser Situation eingelassen.“

Mützenich hält ein konsequentes, aber nicht allzu forsches und lautstarkes Auftreten gegenüber Peking für richtig. „Wir müssen uns für Demokratie, wir müssen uns für Menschenrechte einsetzen. Aber auch das ist ja nicht so einfach, weil wir haben ja plötzlich in Europa neue Partner: Aserbaidschan, Qatar, die haben ja nun auch keine menschenrechtlich weiße Weste. Deswegen sollten wir auch nicht immer mit Absolutheit auftreten – ich glaube, gerade in Asien kommt das nicht so gut an.“