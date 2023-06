Kritik an Einsatzkräften : Polizei verteidigt Vorgehen in Leipzig

Fixiert: Polizisten nehmen am 3. Juni in Leipzig einen Demonstranten bei den Protesten gegen die Verurteilung von Linksextremistin Lina E. fest. Bild: AFP

Nach den Ausschreitungen vom Wochenende in Leipzig hat die polizeiliche und politische Aufarbeitung der Ereignisse begonnen. Die Fraktion der Linken im Sächsischen Landtag beantragte am Montag eine Sondersitzung des Innenausschusses. Es stehe der Eindruck im Raum, „dass von vornherein nicht beabsichtigt war, die ordentlich angemeldete Demons­tration, die sich am Samstagnachmittag in der Leipziger Südvorstadt gegen Versammlungsverbote wandte, loslaufen zu lassen“, kritisierte die innenpolitische Sprecherin der Linken, Kerstin Köditz. Die Polizei hatte den Stopp der Demonstration unter anderem damit begründet, dass zu viele Teilnehmer gegen das Vermummungsverbot verstoßen hatten.

In der Folge war die Lage eskaliert, wurde die Polizei mit Flaschen und Steinen beworfen. Die Einsatzkräfte hatten daraufhin einen sogenannten Kessel gebildet und die darin befindlichen Personen nach und nach kontrolliert. Mehrere Hundert Personen, darunter auch Minderjährige, saßen auf diese Weise zum Teil zwölf Stunden lang fest. „Die Herstellung menschenunwürdiger Bedingungen ist weder verhältnismäßig noch ein Beitrag zur Deeskalation“, sagte Köditz.

Auch Vertreter von SPD und Grünen kritisierten das Verhalten der Einsatzkräfte in diesem Fall, aber auch einen Teil der Demonstranten. „Es ist offenkundig, dass eine nicht unerhebliche Zahl an Menschen am Samstag gezielt Gewalt gesucht und ausgeübt hat“, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen, Valentin Lippmann. „Derartige Gewaltexzesse sind durch nichts zu rechtfertigen und dürfen und werden in einem Rechtsstaat nicht folgenlos bleiben.“ Immerhin seien die zuvor an die Wand gemalten Schreckensszenarien für den „Tag X“ nach der Urteilsverkündung gegen die Linksextremistin Lina E. ausgeblieben.

Rund 30 Menschen festgenommen

Eine Demonstration gegen die Verurteilung hatte die Stadt am Freitag verboten. Zuvor hatten Linksautonome in ganz Deutschland zur Fahrt nach Leipzig aufgerufen. „Die Lageeinschätzung war einfach die, dass es Androhungen gab, mehrere Millionen Euro Sachschaden zu verursachen“, sagte der Leipziger Polizeipräsident, René Demmler, der „Leipziger Volkszeitung“ vom Montag. „Das lässt sich einfach nicht mit klassischen Mitteln der Deeskalation verhindern.“ Auch der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) verteidigte den Einsatz. Die Polizei nahm eigenen Angaben zufolge rund 30 Menschen fest sowie rund doppelt so viele vorübergehend in Gewahrsam. Zehn Männer im Alter von 20 bis 36 Jahren kamen in Untersuchungshaft, zudem seien zahlreiche Ermittlungsverfahren, darunter wegen Landfriedensbruchs, eingeleitet worden.

Demmler entgegnete Kritikern des „Kessels“, dass die Personalien der festgehaltenen Personen festgestellt werden mussten. Personen, die bereits zuvor auffällig gewesen waren, hätten herausgefischt werden müssen, Minderjährige seien dabei jedoch prioritär berücksichtigt worden. Die Alternative wäre gewesen, die Demo laufen zu lassen und dann bei Ausschreitungen noch massiver einschreiten zu müssen.