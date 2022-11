Tafel-Gründerin Sabine Werth : „Wenn wir nicht aufpassen, haben wir immer mehr Proteste“

Frau Werth, Sie haben die Tafel gegründet, um Lebensmittel zu retten und damit armen Menschen zu helfen. Zuletzt haben viele Tafeln Alarm geschlagen – sie beklagen zu wenige Lebensmittelspenden für eine zu starke Nachfrage. Wie ist die Lage gerade?

Für uns ist es die schwierigste Lage, die wir je erlebt haben, wirklich eine Ausnahmesituation. Bundesweit haben die 963 Tafel-Standorte inzwischen weit über zwei Millionen Kundinnen und Kunden, bis zum letzten Jahr waren es noch 1,6 Millionen. Ausgabestellen der Berliner Tafel haben zum Teil Steigerungen von hundert Prozent: Wo früher hundert Haushalte kamen, sind es jetzt zweihundert. Vielen anderen Tafeln geht es ähnlich.

Wieso ist die Nachfrage so stark gewachsen?

Wir haben die Corona-Lage, in der wir immer noch drinstecken. Wir haben dazu den Krieg in der Ukraine und wir haben die Inflation. Das sind drei riesige Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen. Gleichzeitig bekommen alle Tafeln in Deutschland seit Monaten weniger Lebensmittel. Das ist eigentlich erstaunlich, denn durch die Inflation könnte man ja vermuten, dass weniger verkauft wird. Aber die Läden haben sich darauf eingestellt und gar nicht so viel geordert. Dann gibt es immer noch eine ganze Menge Menschen mit Kaufkraft, die fleißig weiter einkaufen. Und viele Firmen fahren ihre Überschüsse direkt in die Ukraine, die landen gar nicht erst bei uns. So bekommen wir insgesamt weniger Ware, haben aber einen enormen Zulauf an Menschen.

Welche neuen Kundinnen und Kunden sind in den vergangenen Monaten dazugekommen?

Das sind zum einen Flüchtlinge aus der Ukraine und zum anderen Menschen, die durch Corona finanziell in eine Schieflage geraten sind, die ihre Jobs verloren haben, ihre Firmen aufgeben mussten – eigentlich der klassische Mittelstand. Diese Leute sagen jetzt: Ich hätte nie gedacht, dass ich mal zur Tafel gehen müsste, aber ich kann nicht mehr anders. Meine Reserven sind aufgebraucht.

Wie funktioniert die Lebensmittelausgabe der Tafeln?

Es gibt zwar Tafel-Grundsätze, nach denen alle arbeiten, wie zum Beispiel die Prüfung der Bedürftigkeit. Aber vor Ort sieht die Ausgabe ganz unterschiedlich aus. Manche Tafeln im Süden haben Tafelläden, die haben dann sechs Mal in der Woche auf und die Kundinnen und Kunden können zum Teil auch mehrmals in der Woche kommen. Wir in Berlin haben Ausgabestellen, die von den Postleitzahlen her zugeordnet werden. Die Leute bekommen bei uns nur einmal in der Woche Lebensmittel.

Reichen die denn dann für mehrere Tage?

Das wäre schön, und wir verteilen gerne alles, was wir haben. Aber der wesentliche Punkt ist: Niemand hat einen Anspruch darauf, zur Tafel zu gehen und auf Biegen und Brechen Lebensmittel zu bekommen, die dann möglichst auch noch eine ganze Woche halten sollen. Sonst gäben wir dem Staat freie Fahrt, die Lebensmittelzuschüsse bei Hartz IV oder beim geplanten Bürgergeld zu kürzen. Wir sind nicht die Ausputzer der Politik. Der Staat ist für die Versorgung der Menschen zuständig. Wir sind angetreten, um Lebensmittel zu retten und mit diesen geretteten Lebensmitteln Menschen in Not zu unterstützen.