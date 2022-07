Panzer für die Ukraine : Hat Deutschland die Polen beim Ringtausch in die Irre geführt?

Polen und Deutschland wollen der Ukraine gemeinsam helfen, stattdessen streiten sie über Panzer. Es geht um ein Tauschgeschäft. Warschau hatte der ukrainischen Armee nach Russlands Überfall etwa 250 modernisierte Panzer sowjetischer Bauart überlassen. Dafür wollte Polen Ersatz. Deutschland bot 20 Kampfpanzer Leopard 2 in Raten, erst mal je einer ab April 2023, dazu 100 Oldtimer vom Typ Leopard 1 und ein paar Schützenpanzer Marder. Zu wenig aus polnischer Sicht, und deshalb gibt es jetzt Ärger.

Dazu hört man zwei Geschichten. Die polnische geht so: Die Bundesregierung will einfach nicht angemessen liefern. Sie tut nur so. So klingt es etwa beim polnischen Vizeaußenminister Szymon Szynkowski vel Sęk. Er warf der Koalition kürzlich ein „Täuschungsmanöver“ vor.