Szenarien zum Koalitionsbruch : Kein Durchmarsch für AKK

Es gibt zwei Unbekannte, von denen abhängt, ob die Koalition hält und wie es weitergehen soll, wenn nicht. Die eine ist die SPD. Was will sie noch durchsetzen? Was ist, wenn CDU und CSU dabei nicht mitspielen, weil es mehr wäre, als für den Koalitionsvertrag schon ausgehandelt wurde? Geht es dann trotzdem weiter? Die Entscheidung darüber wird bis Ende des Jahres fallen, wenn die im Koalitionsvertrag vorgesehene Halbzeitbilanz ansteht. Die zweite Unbekannte ist die mutmaßliche Kanzlerkandidatin von CDU und CSU, die sich entscheiden muss, ob sie mit einem Amtsbonus in die nächste Bundestagswahl gehen will. Das hat Auswirkungen darauf, wie es nach einem Bruch der Koalition weitergehen könnte.

Am vergangenen Wochenende zeigte sich, dass die Union möglichst vermeiden will, die Koalition aufzukündigen. Sie will nicht als wortbrüchig oder unzuverlässig dastehen. Sie hätte durchaus ein Argument für die Kündigung gehabt, weil sie die SPD für nicht regierungsfähig hätte erklären können – wie Annegret Kramp-Karrenbauer damals als Ministerpräsidentin im Saarland, als sie die zerstrittene FDP vor die Tür setzte und mit einer Minderheitsregierung übergangsweise weiterregierte.

Das Saarland ist aber nicht der Bund. Aus staatspolitischer Vernunft wollten CDU und CSU davon absehen. Um das unmissverständlich klarzumachen, gaben alle drei Schaltstellen der Berliner Unionsmacht, die Parteivorsitzende, der Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus und die Kanzlerin Angela Merkel am Sonntag nach langer Bedenkzeit entsprechende Stellungnahmen ab. Die Botschaft war glasklar: An uns soll es nicht scheitern. Die Frage ist, ob das immer noch so gilt, wenn die SPD, um wieder Wahlen gewinnen zu können, ihre Forderungen so weit hochschraubt, dass CDU und CSU ihr Gesicht (und Wahlen) verlören, wenn sie darauf eingingen. Die Parteivorsitzende, der Fraktionsvorsitzende und die Kanzlerin, die nicht wieder antreten will, könnten dann durchaus zu unterschiedlichen Antworten kommen.

Unwahrscheinlich: der Sturz Merkels

Kommt es zum Bruch, ist der unwahrscheinlichste Fall ein Sturz der Kanzlerin. Sie ist noch immer vom Bundestag gewählt, auch wenn sie von den SPD-Abgeordneten wohl nicht noch einmal Zuspruch bekäme. Merkels Sturz wäre nur über ein konstruktives Misstrauensvotum zu erreichen, müsste also mit einem Gegenkandidaten verbunden sein. Wer sollte das aber sein? Das könnte nach Lage der Dinge nur Kramp-Karrenbauer übernehmen, sie müsste sich also mit Hilfe der (dann sicherlich gespaltenen) Unionsfraktion gegen die eigene Kanzlerin stellen und könnte sich nicht sicher sein, eine Mehrheit zu bekommen. Das wäre politischer Selbstmord.

Dennoch wäre beim vorzeitigen Ende der Koalition die erste Frage: Kann Merkel im Amt bleiben? Es steht in ihrer Macht, die SPD-Minister aus der Regierung zu entlassen und ohne Mehrheit im Bundestag einfach weiterzuregieren. Eine Merkel-Minderheitsregierung stand schon einmal zur Debatte, zu Beginn der Legislaturperiode, nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen. Wolfgang Schäuble war damals und danach Anhänger einer solchen Minderheitsregierung. Der Jamaika-Weg ist Merkel seither aber versperrt: Die FDP hat klargestellt, dass sie Merkel als Kanzlerin nicht unterstützen werde. Die wollte damals, wie zunächst auch die SPD, sofort Neuwahlen. Der Bundespräsident sah es anders.