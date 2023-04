Wegen des Verdachts auf Planung eines Sprengstoffanschlags mit islamistischem Hintergrund hat die Polizei am Dienstag in Hamburg einen 28 Jahre alten Syrer festgenommen. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wurde auch sein 24 Jahre alter Bruder in Kempten verhaftet. Er habe bei den Planungen Beihilfe geleistet, teilten Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt und Generalstaatsanwaltschaft Hamburg in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Die beiden syrischen Staatsangehörigen sollen aus einer radikal-islamistischen und dschihadistischen Grundhaltung heraus einen Anschlag mit einem selbst hergestellten Sprengstoffgürtel geplant haben.

Laut Einsatzbehörden wurden in den Morgenstunden mehrere Objekte in Hamburg und Kempten durchsucht, Spezialkräfte der Bundespolizei nahmen den Hauptbeschuldigten in Hamburg fest. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg wegen Terrorismusfinanzierung vor. Insgesamt waren bei dem Einsatz rund 250 Polizeikräfte beteiligt. Sie stellten umfangreiche Beweismittel sicher, darunter auch chemische Substanzen.

Wie Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt und Generalstaatsanwaltschaft Hamburg weiter mitteilten, hat der Hauptbeschuldigte aus Hamburg seit einigen Wochen über die Onlineplattform Ebay und sonstige Anbieter Grundstoffe zur Herstellung sprengfähigen Materials erworben. Hinweise auf ein konkretes Anschlagsziel gebe es nicht.