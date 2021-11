Evangelische Kirche : Kurschus soll auf Bedford-Strohm folgen

Annette Kurschus am 07.11.2021 in Bremen. Bild: Daniel Pilar

Alle sechs Jahre zelebriert der deutsche Protestantismus ein bemerkenswertes Ritual: die Wahl eines neuen EKD-Rats. Einerseits ein Fest innerkirchlicher Demokratie, das im Katholizismus schwerlich vorstellbar wäre. Bischöfe müssen sich vor Laien bewerben, und das Parlament darf sich aus einem breiten Tableau von Kandidaten seine neue ­Kirchenspitze zusammenstellen. Aber das Wahlverfahren ist finessenreich und birgt auch Tücken. Legendär ist die ­Ratswahl zu Ulm im Jahr 2009, als das Parlament tief in der Nacht gutgläubig angereiste Bewerber durchfallen ließ.

Am Dienstag wurde der 15 Mitglieder zählende Rat nun zum ersten Mal digital gewählt, was eine gewisse Beschleunigung des Verfahrens versprach. Bei der Wahl ging es vor allem um die Nachfolge des scheidenden Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm, der nicht noch einmal antritt. Prinzipiell können auch Laien in das Amt des EKD-Ratsvorsitzenden gewählt werden. Gewöhnlich wird aber ein leitender Geistlicher aus einer der ­Landeskirchen gewählt, und zwar der­jenige, der bei der Ratswahl am Anfang das beste Ergebnis erzielt.

Fünf Personen mit diesem Profil standen zur Auswahl: die westfälische Präses Annette Kurschus, die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs, der Berliner Bischof Christian Stäblein, der sächsische Landesbischof Tobias Bilz sowie Kirchenpräsident Volker Jung aus Hessen und Nassau.

Die Führungsfrage hat sich früh zugespitzt

Jung hatte sich allerdings selbst aus dem Rennen um das Spitzenamt genommen, indem er am Sonntag in seiner Be­werbungsrede ankündigte, dass er nach dem Ablauf seiner Amtszeit in Hessen vorzeitig aus dem Rat ausscheiden werde. Der Sachse Bilz wiederum hat mit den Spannungen in seiner eigenen Landeskirche zu kämpfen und verfügt auch über wenig Erfahrungen auf EKD-Ebene. Ähnliches gilt für den „Hauptstadt­bischof“ Stäblein, der auch erst recht spät auf das Kandi­datentableau gelangte und am Ende nicht in den Rat kam.

So spitzte sich die ­Führungsfrage schon früh auf Annette Kurschus und Kirsten Fehrs zu, auch weil es nach der kurzen, nur 120 Tage währenden Episode von Margot Käßmann an der Kirchenspitze den Wunsch nach einer Frau gab. Viele Synodale erzählten, dass sie sich beide, ­Kurschus wie Fehrs, als Ratsvorsitzende vorstellen könnten.

Die Westfälin Kurschus ist eine nachdenkliche, sprach­gewandte Theologin und hat Leitungserfahrung in einer großen Landeskirche. Zudem war sie sechs Jahre Bedford-Strohms Stellvertreterin. Die Hamburgerin Fehrs ist spritziger, spon­taner. Bis 2020 war sie innerhalb der EKD für die Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt zuständig – ein Opfervertreter stellte ihr noch am Montagabend ein gutes Zeugnis für ihre Arbeit aus. Fehrs gestand allerdings auch Fehler bei der Aufarbeitung ein und wirkte dabei den Tränen nahe. Es gab Synodale, denen dieser letzte Auftritt vor der Wahl eine Spur zu emotional geriet.

Eine zurückhaltendere Tonalität könnte einkehren

Im ersten Wahlgang machte das ­Kirchenparlament dann klar, dass es ­Kurschus an der EKD-Spitze sieht. Die 58 Jahre alte Westfälin sprang als Einzige der 22 Bewerber mit 108 Stimmen über das Zwei-Drittel-Quorum von 98 Stimmen. Es gilt als sehr unwahrscheinlich, dass der neu gewählte Rat am Mittwoch jemand anderes als Kurschus als Nach­folgerin von Bedford-Strohm vorschlagen wird. Nach dem meinungsstarken und sendungsbewussten Landesbischof in Bayern könnte mit ihr eine zurückhaltendere Tonalität in der EKD einkehren.

Im zweiten Wahlgang übersprang dann mit 116 Stimmen auch Fehrs das erforderliche Quorum. Der Synode war so nach komplexen internen Gesprächen – denn eine feste Fraktionsdisziplin gibt es nicht – eine fein abgestimmte Kommunikation gelungen: Kurschus und Fehrs sollten nacheinander gestärkt aus der Ratswahl hervorgehen. Andere ­Kandidaten bekamen deshalb zunächst weniger Stimmen. Im dritten Wahlgang überwand mit Andreas Barner dann der erste Laie das Quorum. Der ehemalige Pharmamanager hat in den vergangenen Jahren die EKD-Finanzplanung neu aufgesetzt und gilt als kaum verzichtbar für den Reformkurs.

Im vierten Wahlgang gelangte Kerstin Griese (SPD), Parlamentarische Staatssekre­tärin im Bundesarbeitsministerium, in den Rat. Ihr folgte in der nächsten Runde gleich eine ganze Riege: Bischof Bilz aus Sachsen, der gemäßigte Pietist und pfälzische Dekan Michael Diener, die hanno­versche Kirchenjuristin Stephanie ­Springer sowie die auf Instagram erfolgreiche Pfarrerin und „Sinnfluencerin“ Josephine Teske.

Dann allerdings bekamen die kirchenpolitischen Gruppen doch noch Probleme. In den anberaumten Pausen zwischen den Abstimmungen gelang zwischenzeitlich keine konstruktive Verständigung mehr. Als der Jura­professor Jacob Joussen und danach der CDU-Politiker Thomas Rachel den Wiedereinzug in den Rat schafften, senkte sich schon die Sonne und das Szenario „Ulm“ erschien am Horizont. Die ­Stimmung wurde von Wahlgang zu Wahlgang gereizter.

Insgesamt zeugen die erzielten Er­gebnisse allerdings auch von einer gewissen Zufriedenheit der Synode mit der Arbeit des bisherigen Rats. Alle Mitglieder der EKD-Führung, die abermals auf dem Kandidatentableau standen, wurden am Ende wiedergewählt. Und nach einer langen Pause gelang es am Abend, man zählte den neunten Wahlgang, die Führung zu komplettieren.