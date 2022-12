Synodaler Weg : Zdk-Präsidentin: Vatikan „einfach dreist“

Aktualisiert am

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) hat den Vatikan harsch kritisiert. Es sei „einfach dreist“, wie die vatikanischen Behörden die Erkenntnisse sämtlicher Missbrauchsstudien ignorierten und sich grundlegenden Reformen der Kirche verweigerten, sagte die ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp am Freitag während der Vollversammlung der Dachorganisation der katholischen Laien in Berlin. In Deutschland und im Vatikan gebe es „offensichtlich unterschiedlich intensive Erkenntnisse darüber, wie sehr die Missbrauchskrise einen ‚Synodalen Weg‘ aus der Krise verlangt“.

Stetter-Karp bezog sich damit auf die Ansprachen zweier Kurienkardinäle beim Ad-limina-Besuch der deutschen Bischöfe im Vatikan vor vier Wochen. Die Leiter der Behörden für die Bischöfe und die Glaubenslehre hatten darin bestritten, dass die Vertuschung von Missbrauch in der Kirche durch systemische Faktoren begünstigt werde. Den Mitgliedern des „Synodalen Wegs“ warfen die Kardinäle Marc Ouellet und Luis Ladaria vor, dieses Thema zu instrumentalisieren, um ihre Reformagenda durchzusetzen. Stetter-Karp lobte das Verhalten der deutschen Bischöfe bei ihrem Vatikan-Besuch. „Ich habe wahrgenommen, dass die Deutschen einen starken, die zentralen Themen benennenden Auftritt hatten“, sagte sie. „Dafür bin ich dankbar.“

„Synodaler Weg“ soll weitergehen

Die Mehrheit der Bischöfe hatte in Rom den vatikanischen Vorschlag abgelehnt, den „Synodalen Weg“ vorerst auszusetzen. Stetter-Karp bekräftigte, dass das ZdK das Reformprojekt trotz aller vatikanischen Einwände „ruhig und konzentriert fortsetzen“ werde. „Die Kraft guter Argumente wird sich am Ende durchsetzen können. Aber nur dort, wo gute Argumente überhaupt zählen.“ Stetter-Karp war seit ihrem Amtsantritt im November 2021 noch nicht im Vatikan und hat nach eigenen Angaben derzeit auch keinen Gesprächstermin.