Aktualisiert am

Wie weiter bei Reformen in der Kirche?

„Synodaler Weg“ in Frankfurt

„Synodaler Weg“ in Frankfurt :

„Synodaler Weg“ in Frankfurt : Wie weiter bei Reformen in der Kirche?

„Synodaler Weg“: Bischof Georg Bätzing am 9. September 2022 in Frankfurt Bild: Synodaler Weg/Maximilian von Lachner

Stimmen Zweidrittel der deutschen Bischöfe für einen Text, der den Ausschluss von Frauen vom Priesteramt infrage stellt? Votieren sie für einen Beschluss, der die Möglichkeit von Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare vorsieht? Schließen sie sich einer Bitte an den Papst an, Ausnahmen vom Zölibat für Priester zuzulassen? Die Antworten darauf dürfte die fünfte und letzte Vollversammlung des „Synodalen Wegs“ in Frankfurt geben, die an diesem Donnerstag beginnt.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. Folgen Ich folge Thomas Jansen Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz versuchte in der vorigen Woche, die Erwartungen zu dämpfen. Es sei normal, wenn nicht alle Texte des „Synodalen Wegs“ angenommen würden, sagte der Limburger Bischof Georg Bätzing. Zugleich kündigte er nach der Vollversammlung der Bischöfe in Dresden an, dass es von Seiten der Bischöfe noch Änderungsanträge geben werde.

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) Irme Stetter-Karp, die gemeinsam mit Bätzing dem Präsidium des „Synodalen Wegs“ angehört, behauptete daraufhin, die Frist für Änderungsanträge sei abgelaufen.

Kritik an den Methoden der Texterstellung

Der Auftakt der letzten Vollversammlung steht aber nicht nur wegen dieser Misshelligkeiten unter keinen guten Vorzeichen. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Mitglieder ihr Mandat niederlegt, darunter vier Frauen. Sie besiegelten damit ihren immer wieder zum Ausdruck gebrachten Unmut darüber, dass Meinungen, die von der reformwilligen Mehrheit nicht geteilt würden, bestenfalls auf unverbindliches Gehör gestoßen seien.

Der Bonner Stadtdechant Picken formulierte darüber hinaus massive Kritik an den Methoden der Texterstellung und an den Abstimmungsverfahren. Diese dürften auch am Donnerstag nochmals für Debatten sorgen: Stetter-Karp und der Osnabrücker Bischof Bode haben nämlich namens des Präsidiums des Synodalen Wegs einen namens der Bischofskonferenz gestellten Antrag Bätzings abgelehnt. Dieser sah vor, dass erfolgreiche Anträge auf geheime Abstimmung Vorrang haben sollten vor erfolgreichen Anträgen auf namentliche Abstimmung haben.

Außerdem sollen Enthaltungen bei Abstimmungen weiterhin nicht so gewertet werden, dass sie zusammen mit Nein-Stimmen das Zustandekommen einer Zweidrittelmehrheit für einen Text verhindern könnten. Stattdessen sollen für die Zweidrittelmehrheit nur die Stimmen der Anwesenden ins Gewicht fallen, die mit Ja beziehungsweise und mit Nein gestimmt haben.

Seit nunmehr drei Jahren debattieren die deutschen Bischöfe und katholische Laien im Rahmen eines gemeinsamen Projektes von Bischofskonferenz und ZdK über Reformen in der Kirche. Nimmt man die bisherigen Beschlüsse als Maßstab, dann ist das Ergebnis überschaubar: Die vier sogenannten Handlungstexte, die bislang verabschiedet wurden, betreffen eine Neubewertung von Homosexualität durch das kirchliche Lehramt, die Einbeziehung von Laien bei Bischofswahlen, die Reform des kirchlichen Arbeitsrechtes und die Einrichtung eines „Synodalen Rates“ auf Bundesebene, in dem Laien und Bischöfe zentrale kirchliche Fragen beraten und entscheiden sollen.

Wie können Laien an der Bischofswahl beteiligt werden?

Verwirklicht worden ist davon bislang nur die Reform des kirchlichen Arbeitsrechtes. Demnach sollen die sexuelle Orientierung und die privaten Lebensverhältnisse in den meisten Fällen nicht mehr relevant für eine Anstellung im kirchlichen Dienst sein. Welche praktischen Konsequenzen die anderen Handlungstexte haben werden, ist bislang noch unklar.

Der Beschluss zum kirchlichen Umgang mit Homosexualität mündet in der Aussage: „Die Synodalversammlung empfiehlt dem Papst, lehramtlich eine Präzisierung und Neubewertung der Homosexualität vorzunehmen.“

In dem Beschluss zu den Bischofswahlen werden die Domkapitel gebeten, sich freiwillig dazu zu verpflichten, Laien an der Bischofswahl zu beteiligen. Wie das konkret erfolgen kann, soll in einer „Musterordnung“ festgeschrieben werden, die aber noch nicht existiert.