Synodaler Weg : Wankt die Machtordnung in den Bistümern?

Das Reformprojekt „Synodaler Weg“ der katholischen Kirche in Deutschland tritt an diesem Donnerstag in seine entscheidende Phase. Den weit mehr als 200 Mitgliedern der Vollversammlung des Syn­odalen Wegs liegen zwei Texte zur Abstimmung vor, die geeignet sind, die Machtordnung in den 27 Bistümern sowie zwischen der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) zu verändern.

Unter anderem geht es um die Errichtung eines Synodalen Rats, in dem Bischöfe und Laien zu gleichen Teilen über Fragen von überregionaler Bedeutung beraten oder auch entscheiden. Die Ähnlichkeit mit dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist offensichtlich, wird aber von den Verfechtern der Idee nicht so genannt, um dem Vorwurf der „Protestantisierung“ auszuweichen. Erwogen wird überdies eine Begrenzung der Amtszeit von Bischöfen, wie sie die Kirchen der Reformation kennen.