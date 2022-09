Synodaler Weg : Vor dem Scherbenhaufen

Ist der „Synodale Weg“ gescheitert, jenes ambitionierte, weltweit einmalige Reformprojekt, das die katholische Kirche in Deutschland aus ihrer Krise führen sollte? Diese Frage stellte sich am Freitagmorgen den gut 200 Teilnehmern der vierten Vollversammlung des „Synodalen Wegs“ in Frankfurt in aller Schärfe. Von einer „nachhaltig krisenhaften Situation“ sprach Georg Bätzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Er sah sich genötigt, an die Teilnehmer zu appellieren, welche die Versammlung zum Teil unter Tränen verlassen hatten, dennoch dabei zu bleiben.

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, stellte dagegen eine weitere Mitwirkung des Laiengremiums infrage, das von den Bischöfen im Jahr 2019 zu einem gemeinsamen „Synodalen Weg“ eingeladen worden war. „Möglicherweise“, sagte sie, sei es „auch nicht selbstverständlich, dass wir als ZDK hier bleiben“. Sie selbst plädiere jedoch vorerst für eine Fortsetzung. Einige Delegierte forderten gar, die gemeinsamen Messen einzustellen. Sie wollten nicht mehr zusammen mit jenen Bischöfen die Kommunion empfangen, deren Abstimmungsverhalten am Vorabend zum Eklat geführt hatte. Auch das war ein herber Rückschlag.