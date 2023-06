Aktualisiert am

In der Deutschen Bischofskonferenz ist der Streit über die Fortsetzung des „Synodalen Wegs“ eskaliert. Während der Sitzung des sogenannten Ständigen Rats, dem alle 27 Diözesanbischöfe angehören, erklärten vier von ihnen, sich nicht an der Finanzierung der Arbeit des neuen „Synodalen Ausschusses“ durch den Verband der Diözesen Deutschlands zu beteiligen. Da haushaltswirksame Beschlüsse einstimmig ergehen müssen, steht die Zukunft dieses Ausschusses nun in den Sternen.

Im Winter war er von der Vollversammlung des „Synodalen Wegs“ mit großer Mehrheit beschlossen worden. Er soll mehr als 70 Mitglieder haben und im November erstmals zusammentreten.

Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem, über die Verwirklichung der seit 2019 gefassten Beschlüsse des „Synodalen Wegs“ zu wachen und die Bildung eines Kirchenparlaments vorzubereiten, auf das von 2026 an ein Großteil der Befugnisse der Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken übergehen soll.

Kritik von ZdK-Präsidentin

Die vier Bischöfe Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Stefan Oster (Passau), Rainer Maria Woelki (Köln) und Rudolf Voderholzer (Regensburg) halten dieses Vorhaben für abwegig. Sie stehen auf dem Standpunkt, dass viele Beschlüsse des „Synodalen Wegs“ einschlägigen Festlegungen des kirchlichen Lehramts und den Überzeugungen vieler katholischer Christen weltweit widersprechen. Anstatt nationale Reformen voranzutreiben, dringen sie darauf, die Anliegen in die im Oktober in Rom beginnende Weltbischofssynode über Synodalität einzubringen.

Die Mehrheit der Bischöfe in Deutschland hat sich von den Abweichlern bislang nicht überzeugen lassen und sucht jetzt nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten für den „Synodalen Ausschuss“. Allerdings existiert dieses Gremium bisher nicht einmal auf dem Papier. Zwar stehen die Mitglieder fest, es fehlt aber nach wie vor an einem Statut und einer Geschäftsordnung sowie an einem juristisch tragfähigen Verfahren zur Erarbeitung und Billigung dieser Texte.

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) warf den vier Bischöfen, die sich nicht an der Finanzierung des geplanten Synodalen Ausschusses beteiligen wollen, einen „Mangel an Ernsthaftigkeit“ vor. „Veränderung muss organisiert werden“ sagte ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp am Dienstag. Dass die vier Bischöfe den Fortgang des 2019 gemeinsam beschlossenen „Synodalen Wegs“ mit ihren Kirchensteuern nicht unterstützen wollten, „kann uns nicht von Reformen abhalten“.