Synodaler Weg : Der Vatikan pfeift deutsche Bischöfe zurück

Der Streit zwischen den deutschen Bischöfen und dem Vatikan über den „Synodalen Weg“ hat sich weiter zugespitzt. Wenige Wochen vor der abschließenden Vollversammlung des Reformprojekts haben Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin sowie zwei weitere maßgebliche Kurienkardinäle den deutschen Bischöfen mitgeteilt, dass sie nicht dazu berechtigt seien, einen „Synodalen Rat“ ins Leben zu rufen. In diesem neuen Leitungsgremium, dessen Einrichtung während der vierten Vollversammlung des „Synodalen Wegs“ im September auch die Bischöfe mit Zweidrittelmehrheit zugestimmt hatten, sollen die 27 Diözesanbischöfe vom Jahr 2025 oder 2026 an zusammen mit einer gleichen Zahl von Laien gleichberechtigt „Grundsatzentscheidungen von überdiözesaner Bedeutung“ treffen. Das Gremium ist ein zentrales Reformvorhaben des „Synodalen Weges“.

Weder der Synodale Weg „noch ein von ihm eingesetztes Organ noch eine Bischofskonferenz“ hätten die „Kompetenz“, ein solches Gremium einzurichten, heißt es in dem vatikanischen Schreiben, dass die Deutsche Bischofskonferenz am Montag veröffentlichte. Der „Synodale Rat“ würde eine „neue Leitungsstruktur“ der Kirche in Deutschland schaffen, sich „über die Autorität der Bischofskonferenz“ stellen und scheine diese faktisch zu ersetzen, schreiben die Kardinäle.

Neben Parolin haben den Brief die Leiter der Behörden für die Glaubenslehre und die Bischöfe, Luis Kardinal Ladaria und Kardinal Marc Ouellet unterzeichnet. Gemeinsam nehmen die drei die Autorität des Papstes in Anspruch. Franziskus, so heißt es in dem Brief, habe Form und Inhalt der Intervention ausdrücklich gebilligt.

Fünf deutsche Bischöfe haben sich an den Vatikan gewandt

Anlass für das römische Schreiben war nach Darstellung der drei Kardinäle ein Brief der Bischöfe von Köln, Augsburg, Eichstätt, Regenburg und Passau. Diese sollen kurz vor Weihnachten um eine Klärung gebeten haben, ob sie am „Synodalen Ausschuss“, der die Einrichtung des „Synodalen Rates“ vorbereiten soll, teilnehmen müssten, weil die Synodalversammlung dies so beschlossen habe, und ob sie daran überhaupt teilnehmen dürften. Der Vatikan verneint eine Verpflichtung diesem Gremium beizutreten, die Frage nach der Erlaubtheit bleibt in der Schwebe. Offen bleibt, warum sie diese Frage nicht während des Ad-Limina-Besuchs der deutschen Bischöfe im Vatikan im November vorgetragen haben, als die deutschen Bischöfe ein Gespräch mit den drei Kardinälen hatten.

Ungeachtet der jüngsten vatikanischen Intervention will der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, an dem geplanten „Synodalen Rat“ festhalten. Bätzing verwies nach Darstellung der Pressestelle der Bischofskonferenz von Montagabend darauf, dass die vatikanischen Einwände nicht stichhaltig seien, weil das geltende Kirchenrecht durch dieses Gremium ausdrücklich nicht infrage gestellt werden solle. Die in dem vatikanischen Schreiben vorgetragene Sorge, dass ein neues Gremium über der Bischofskonferenz stehen oder die Autorität der einzelnen Bischöfe aushebeln könnte, sei daher „nicht begründet“, so der Limburger Bischof. „Der Heilige Stuhl sieht die Gefahr einer Schwächung des bischöflichen Amtes – ich erlebe synodale Beratung geradezu als eine Stärkung dieses Amtes.“

Bätzing ließ zudem seine Verwunderung darüber erkennen, dass der Vatikan sich über den „Synodalen Rat“ äußere, obwohl die deutschen Bischöfe „über Inhalte und Zielsetzung synodaler Beratung auf allen Ebenen in der Kirche unseres Landes mit Rom noch überhaupt nicht haben sprechen können“.

Die reformwillige Mehrheit der deutschen Bischöfe hatte ihre Teilnahme am „Synodalen Weg“ und die damit faktisch verbundenen Machteinbußen damit begründet, dass es gerade Ausdruck ihrer bischöflichen Vollmacht sei, freiwillig auf Macht zu verzichten. Diese Argumentation greift das vatikanische Schreiben nicht auf. Stattdessen geht es mit seiner konkreten Verurteilung über die frühere Kritik am „Synodalen Weg“ von römischer und päpstlicher Seite hinaus, die in der Regel recht allgemein gehalten war.