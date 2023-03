Die deutschen Bischöfe wollen sich bei Papst Franziskus für eine Aufhebung des verpflichtenden Zölibats für Priester einsetzen. Während der fünften und letzten Vollversammlung des „Synodalen Weges“ in Frankfurt stimmten die sechzig anwesenden Bischöfe am Donnerstagabend mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit für einen entsprechenden Text. Darin heißt es, die Synodalversammlung bitte den Papst „die Verbindung der Erteilung der Weihen mit der Verpflichtung zur Ehelosigkeit neu zu prüfen“.

Ein weitergehender Formulierungsvorschlag, wonach Franziskus gebeten werden sollte, den Zölibat „aufzuheben“, lehnte eine Mehrheit der Vollversammlung ab. In der vorhergehenden Debatte hatten mehrer Redner – sowohl Bischöfe als auch Laien – argumentiert, dass es taktisch klüger sei, den Papst nur um eine Prüfung zu bitten, um Kritikern keine zusätzliche Munition zu liefern.

Zuvor hatte die Vollversammlung ebenfalls mit Zweidrittelmehrheit der Bischöfe ein Papier verabschiedet, in dem sich die Formulierung findet, es gebe einen „breiten Konsens“ darüber, dass die „geschlechtsabhängige Zulassung“ zum Priesteramt diskriminierend sei und abgeschafft werden müsse. In einer ersten Fassung des Textes über die „Priesterliche Existenz heute“ lautete der Passus noch, eine Überprüfung des Ausschlusses von Frauen werde „deutlich eingefordert“. Trotz Einwänden gegenüber der im Vergleich mit der ersten Version erheblich veränderten Fassung wurde ein Antrag auf eine dritte Lesung dieses Textes mit klarer Mehrheit zurückgewiesen. Am Ende wurde ein mit weiteren Änderungsanträgen versehener Text, dessen Inhalt den Delegierten im Moment der Abstimmung nicht mehr vor Augen stand, mit allen erforderlichen Quoren angenommen.

Vorwurf der Abspaltung

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hatte zu Beginn der Vollversammlung in Anwesenheit des päpstlichen Botschafters in Deutschland, Nuntius Nikola Eterović, nochmals ausdrücklich den Vorwurf zurück gewiesen, der „Synodale Weg“ wolle einen Sonderweg beschreiten und arbeite auf eine Abspaltung hin. Das sei eine „absurde Vorstellung“, so Bätzing. Vielmehr bemühe man sich sehr, „konstruktiv-mahnende“ Hinweise aus Rom in die Überlegungen einzubeziehen. Allerdings sei es so, dass nicht jeder Hinweis die Bemühungen und die Absichten des Synodalen Wegs treffe. Bätzing bekräftigte den Willen des Synodalen Wegs, die Handlungstexte und die sich daraus entfaltenden Entwicklungen „in den Rahmen der weltkirchlichen Ge­meinschaft und auch in den Rahmen des universalen Kirchenrechts einzupassen“. Wo das nicht oder noch nicht möglich sei, handele es sich um „Problemanzeigen, Bedarfsanmeldungen und allenfalls um Prüfaufträge für die Debatte auf Ebene der Weltkirche“.

In der anschließenden Aussprache, an der sich weniger als ein Zehntel der 223 Mitglieder der Synodalversammlung beteiligte, erfuhren die Positionierungen Bätzings keinen Widerspruch. Allerdings hatten in den Wochen vor der fünften Vollversammlung fünf Mitglieder aus Protest gegen die Grundausrichtung des Reformprojekts ihr Mandat niedergelegt.

An diesem Freitag wollen die Bischöfe noch Änderungsanträge zu Texten einbringen, die schon als weitgehend konsensfähig galten – was manche Laien am Donnerstag mit erbosten Einlassungen quittierten. Bätzing hatte nach der Frühjahrsvollversammlung signalisiert, dass es durchaus möglich sei, dass nicht alle der noch ausstehenden Texte die nötige Zweidrittelmehrheit der Bischöfe erhalten.