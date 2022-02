Synodaler Weg : Mehr Macht für Gläubige

Die Vollversammlung des Synodalen Wegs hat am Donnerstagabend zwei Texte mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit aller anwesenden Mitglieder sowie der ebenfalls notwendigen Zweidrittelmehrheit der anwesenden Bischöfe verabschiedet. Mit 178 Ja- und 28 Nein-Stimmen billigten die abstimmungsberechtigten Mitglieder einen sogenannten Orientierungstext, mit dem sich das Reformprojekt seiner theologischen Grundlagen versichern wollte. Da der Text auch von den anwesenden Bischöfen mit 41 zu 16 Stimmen angenommen wurde, ist er verbindlich. Mit ähnlichen Mehrheiten wurde im Anschluss daran ein „Grundtext“ über „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche“ gebilligt.

Der Orientierungstext, der sprachlich und inhaltlich als „von Theologen für Theologen“ charakterisiert wurde, ebnet einen „Weg der Umkehr und Erneuerung“ der Kirche, wie er im Angesicht von „Zeichen der Zeit“ für unumkehrbar gehalten wird. In der Flucht der theologischen Vorentscheidungen liegen grundstürzende Änderungen der Verfassung der katholischen Kirche, etwa was die Machtverteilung zwischen Bischöfen und Laien oder die Gleichberechtigung von Männern und Frauen betrifft. So verlangt der Synodale Weg nunmehr unter anderem eine zeitliche Begrenzung der Wahrnehmung von kirchlichen Leitungsämtern, die Beteiligung von Gläubigen an der Bestellung von Bischöfen sowie die Ablegung von Rechenschaft über deren Amtsführung.

Den Abstimmungen vorangegangen waren jeweils Debatten, in der die Redezeit wie schon bei der zweiten Vollversammlung im Herbst auf eine Minute verkürzt worden war. Die Debatten waren allerdings eine Farce, weil die darin geäußerten Meinungen gar nicht zur Abstimmung gestellt wurden und auch nicht in die Änderungsanträge eingehen sollten. Die Änderungsanträge waren vielmehr so gebündelt worden, dass die Verfasser des Antrags nahezu alles, was gegen den „inhaltlichen Drive“ gerichtet schien, vorab weitgehend eliminiert konnten.

Die Rolle von Papst Benedikt XVI.

Der Auftakt der Beratungen des Synodalen Wegs über Reformen in der katholischen Kirche war am Donnerstagnachmittag überschattet worden von einer Kontroverse über das jüngste Münchner Missbrauchsgutachten und die Rolle von Papst Benedikt XVI. bei der Ahndung sexueller Gewalt in der Kirche. Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer erntete in einer ausführlichen Aussprache in Frankfurt massiven Widerspruch gegen Äußerungen, mit denen er die Seriosität des am 20. Januar veröffentlichten Gutachtens der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) in Zweifel zog.

Auf ungläubiges Staunen stießen Voderholzers Äußerungen, wonach seit langem bewiesen sei, dass Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. als Erzbischof von München und Freising im Jahr 1980 von der Aufnahme eines Priesters aus dem Bistum Essen zu Therapiezwecken in München nicht gewusst habe. Dieser Behauptung wird inzwischen nicht einmal von Ratzingers Sekretär Georg Gänswein aufrechterhalten.

Ratzinger selbst wurde von einigen Synodalen als „theologische Lichtgestalt“ gefeiert, der überdies als Präfekt der vatikanischen Kongregation für die Glaubenslehre entschiedener als jeder andere Würdenträger gegen sexuelle Gewalttäter in der Kirche vorgegangen sei. Andere erinnerten allerdings auch daran, dass Ratzinger sich in seiner Stellungnahme gegenüber der Kanzlei WSW so eingelassen hatte, dass exhibitionistische Handlungen eines Priesters gegenüber einem Mädchen kein sexueller Missbrauch gewesen sei.