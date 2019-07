Susanne Eisenmann : Die Hammerfrau

Susanne Eisenmann am Samstag auf dem Parteitag der baden-württembergischen CDU in Heilbronn Bild: dpa

Susanne Eisenmann beherrscht zwei politische Grundtechniken perfekt: Sie kann hart kämpfen und, wenn es darauf ankommt, blitzschnell Kompromisse mit dem politischen Gegner zimmern. Ihr politischer Stil entspricht – bis hinein in die Diktion – dem des früheren Ministerpräsidenten Günther Oettinger (CDU), dessen Büroleiterin die promovierte Germanistin in ihrer politischen Jugendzeit war. Bei ihm lernte die heute 54 Jahre alte Kultusministerin Baden-Württembergs das politische Handwerk. An diesem Wochenende ist sie auf einem Landesparteitag in Heilbronn zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021 gewählt worden.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Susanne Eisenmann erfasst politische Lagen und die Fallen des Gegners schnell und reagiert dementsprechend. Das unterscheidet sie vom CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobl, der sich im Vermittlungsausschuss am wohlsten fühlt und Konflikte vor allem mit den Grünen, dem Hauptgegner der CDU, eher zu vermeiden sucht. Jetzt möchte Eisenmann die erste Ministerpräsidentin Baden-Württembergs werden. Ihre Entscheidungsfreude ist eine Voraussetzung für dieses Amt.

Schon 2017 hatte Eisenmann vorsichtig angedeutet, dass sie Strobl herausfordern werde, falls er unglücklich agieren sollte. Seit Ende vergangenen Jahres war sie fest entschlossen, die Spitzenkandidatur anzustreben. Ihre seit gemeinsamen Tagen in der Jungen Union bestehende persönliche Freundschaft zu Strobl und dessen Frau soll darunter stark gelitten haben. Viele Landtagsabgeordnete hatten sich, getrieben von der Angst vor dem Mandatsverlust bei der nächsten Wahl, für Eisenmann stark gemacht und über Strobl schlecht geredet.

Susanne Eisenmann stammt aus einer Cannstatter Familie, ihr Vater war Handwerker und Geschäftsführer, die Mutter Hausfrau. Nach ihrer Promotion mit einer Arbeit über den mittelalterlichen Straßburger Münsterprediger Geiler von Kaysersberg hätte sie sich auch eine wissenschaftliche Karriere vorstellen können. Über das kommunalpolitische Engagement fand Eisenmann zur Politik. Von 2005 bis 2016 war sie Kultur- und Bildungsbürgermeisterin in Stuttgart. Lange bevor die Landes-CDU erkannte, dass sie in der Bildungspolitik Modernisierungsbedarf hat, warb Eisenmann für den Ausbau von Ganztagsschulen. Die von der grün-roten Regierung eingeführten Gemeinschaftsschulen begleitete sie kritisch, aber gelassen.

Ähnlich wie Oettinger pflegt Eisenmann seit Jahren enge Kontakte zu den Grünen. 2016 machte Strobl sie zur Kultusministerin, was in der Landtagsfraktion auch wegen ihres ideologiefreien Blicks auf die Schulpolitik nur wenigen gefiel. Je stärker dort aber die Enttäuschung über Strobl wurde, desto größer wurde Eisenmanns Rückhalt.

Ihr Ministerium führt sie mit harter Hand, in der Lehrerschaft wird sie gern „Eisenhammermann“ genannt. In der Schulpolitik hat sie mit neuen Instituten für die Lehrerfortbildung und die Qualitätssicherung erste Reformen auf den Weg gebracht – Ergebnisse sind frühestens in fünf Jahren zu erwarten. Susanne Eisenmann ist mit Oettingers früherem Regierungssprecher Christoph Dahl verheiratet, der heute Geschäftsführer der Landesstiftung ist. In ihrer Freizeit liest sie gern Krimis bei einem Glas Grauburgunder.