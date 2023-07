Eine Frau liegt in einem Krankenbett und hält einen Knopf mit einer Schmerzpumpe. Bild: KNA

Auch nach dem Scheitern der beiden Gesetzentwürfe zur Regelung der Suizidassistenz ist es nicht so, als bewegten sich alle Akteure hierzulande im Umgang mit Suizidwünschen in einem rechtsfreien Raum. Suizid stand in Deutschland niemals unter Strafe, Beihilfe zum Suizid auch nicht. Die 2015 vom Bundestag beschlossenen Beschränkungen für Sterbehilfevereine hat das Bundesverfassungsgericht 2020 für nichtig erklärt. Somit war der status quo ante wiederhergestellt.

Bei diesem Rechtszustand wird es einstweilen bleiben – mit einem wichtigen Unterschied. Als Reaktion auf das Karlsruher Urteil hat die Bundesärztekammer die Musterberufsordnung geändert und das standesrechtliche Verbot aufgehoben, das Ärzten die Suizidassistenz verbot. Damit hat Deutschland auch ohne ein Gesetz über die Beihilfe zum Suizid im weltweiten Vergleich eine der liberalsten Regelungen – und eine der bewährtesten.

Keine Gefahr im Verzug

Denn soweit ersichtlich, ist seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Zahl der assistierten Suizide allen Befürchtungen wegen der Corona-Pandemie oder der juristischen Überhöhung des Todes von eigener Hand als Akt der „autonomen Selbstbestimmung“ zum Trotz nicht signifikant gestiegen.

Ebenso wenig hat sich das gesellschaftliche Klima in den vergangenen drei Jahren dahingehend verändert, dass damit zu rechnen wäre, dass der Tod von eigener Hand a la longue zu einer naheliegenden Option unter vielen würde, und das nicht allein in hohem Alter oder bei schwerer Krankheit. Dann, aber auch nur dann hätte der Gesetzgeber handeln müssen. Doch „Gefahr im Verzug“ war nicht gegeben und wird hoffentlich niemals gegeben sein.

Wichtiger ist die Suizidprävention

Immerhin hat der Bundestag am Donnerstag gleich zwei starke Zeichen gesetzt, auch wenn er zuvor die vielstimmigen Warnungen geflissentlich in den Wind geschlagen hat, eine ethisch wie praktisch äußert komplexe Materie im Hauruckverfahren zu regeln.

So ist es ein wichtiges Signal, mit welch breiter Mehrheit derjenige der beiden Gruppenanträge verworfen wurde, der die Schutzpflicht des Staates für das Leben mehr oder weniger als Formalie hatte erscheinen lassen.

Auf derselben Linie liegt der einzige Beschluss: Er macht endlich deutlich, dass die vorrangige Aufgabe des Staates wie auch der Gesellschaft nicht die gesetzliche Regelung der Suizidassistenz ist. Viel wichtiger ist die Suizidprävention. Um die war es bislang nicht schlecht bestellt. Aber andere Länder, allen voran Österreich, sind der Bundesrepublik weit voraus.

Mehr zum Thema 1/

Wenn der Primat der Suizidprävention die Botschaft wäre, die in der Erinnerung an die Debatte über die Suizidassistenz im Gedächtnis bliebe, dann hätte auch sie ihr Gutes gehabt.