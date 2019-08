Suche nach neuen Vorsitzenden : Walter-Borjans und Saskia Esken wollen SPD führen

Aktualisiert am

Will SPD-Vorsitzender werden: der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans, hier auf einem Foto aus dem Jahr 2017 Bild: dpa

Der ehemalige nordrhein-westfälische Landesfinanzminister Norbert Walter-Borjans (66) will mit der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken aus Baden-Württemberg ins Rennen um den SPD-Bundesvorsitz ziehen. Esken sagte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf: „Das ist der Plan, den wir gemeinsam vereinbart haben.“ Sie habe „in den letzten Tagen sehr intensive Gespräche“ mit Walter-Borjans geführt.

Dieser hatte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ gesagt: „Mich haben viele Menschen, die der SPD nahestehen oder wieder nahestehen wollen, darum gebeten, für den Parteivorsitz zu kandidieren.“ Die Bewerbungsfrist für den SPD-Vorsitz läuft am Sonntag ab. Aus Nordrhein-Westfalen kandidieren bereits die ehemalige NRW-Familienministerin Christina Kampmann zusammen mit Europa-Staatsminister Michael Roth sowie der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach im Duo mit Nina Scheer. Am Freitagabend will der Landesvorstand der NRW-SPD entscheiden, ob er ein Bewerber-Team unterstützt und welches. Walter-Borjans und Esken werden gute Chancen vorausgesagt.

Walter-Borjans war von 2010 bis 2017 Finanzminister in NRW und machte sich unter anderem durch den Ankauf sogenannter Steuer-CDs bundesweit einen Namen. Er wolle allerdings „nur mit dem klaren Votum des Landesvorstandes“ kandidieren, sagte er. Aus Nordrhein-Westfalen haben bereits die ehemalige NRW-Familienministerin Christina Kampmann sowie der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach ihre Kandidatur erklärt. Wie die beiden würde auch Walter-Borjans nach eigener Aussage im Duo um den Vorsitz antreten wollen.