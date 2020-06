Interview mit Stuttgarts OB : „Das Spiel einseitiger Schuldzuweisungen machen wir nicht mit“

Aktualisiert am

Oberbürgermeister Fritz Kuhn weist die Kritik an der Stuttgarter Sicherheitspolitik im F.A.Z.-Interview zurück und sieht die falsche Lageeinschätzung bei der Polizei. Über die Ursachen der Gewalt und die Haltung der Grünen zum Gewaltmonopol.

„Neue Gefahrenlage“: Am vergangenen Samstag ging die Polizei gegen Randalierer in Stuttgart vor. Bild: dpa

Herr Oberbürgermeister, was wissen Sie fünf Tage nach den schwersten Krawallen, die Stuttgart je erlebt hat, über die Ursachen?

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Das war für die Stadt ein schwerer Schock. Wir sind konfrontiert worden mit großer Gewaltbereitschaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs und einer versuchten Tötung. Das sind schwerste Gewalttaten, die für die zumeist jugendlichen, männlichen Gewalttäter erhebliche strafrechtliche Konsequenzen haben müssen. Leider baut sich schon länger eine Aggressivität gegen Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute auf. Das merken alle Oberbürgermeister. Es scheint sich um eine Mischung aus einer hohen Grundaggressivität, starkem Alkoholkonsum und der voyeuristischen Freude zu handeln, Videos über Gewalttaten in den sozialen Medien zu veröffentlichen.

Polizeipräsident Franz Lutz und Sie haben kurz nach den Taten die Liberalität Stuttgarts gelobt und auf einer gemeinsamen Pressekonferenz die Schuldigen in der Partyszene gesucht. Mittlerweile wissen wir, dass unter den Tatverdächtigen Intensivtäter waren, etwa die Hälfte keine deutsche Staatsbürgerschaft hat und einige aus Einwandererfamilien stammen. Warum haben Sie diese verharmlosende Charakterisierung gewählt?

Das stimmt nicht. Ich für meinen Teil habe nicht gesagt, dass es Leute aus der Partyszene sind, sondern es sind Gewalttäter. Dass Stuttgart eine liberale Stadt ist, ist ein Fakt. Und wir kämpfen darum, dass das so bleibt und nicht von Kriminellen zerstört wird. In der Tat, unter den Verdächtigen sind viele mit einem migrantischen Hintergrund, da gibt es nichts zu beschönigen. Wir sollten uns die Biographien dieser jungen Männer nun genau anschauen. Eins muss klar sein: Egal wo jemand herkommt, ein solches Verhalten ist absolut nicht hinnehmbar. Es richtet sich gegen den Rechtsstaat und das Gewaltmonopol des Staates. Wir haben leider in Silvesternächten schon erlebt, dass Böller auf Sanitäter geworfen wurden. Neu sind die Zerstörung von Schaufenstern und das Plündern von Geschäften. Zugleich gibt es aber keinen Grund, das weltoffene, liberale Stuttgart aufzugeben. Diesen Ruf hat sich die Stadt schon unter Manfred Rommel und Wolfgang Schuster erworben.

In Stuttgart scheint man immer Angst zu haben, als spießig und illiberal wahrgenommen zu werden. Was ist damit gewonnen, Probleme nicht zu benennen?

Selbstverständlich benennen wir die Probleme offen. Aber das Spiel der einseitigen Schuldzuweisungen machen wir nicht mit. Wenn die AfD sagt, die Grünen und Multikulti seien schuld an der Krawallnacht, dann ist das doch jämmerlich. Ich analysiere die Probleme ernsthaft und verstecke nichts.

Was tun Sie denn jetzt, um die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl in der Stadt zu erhöhen?

Zunächst muss ein starkes Polizeiaufgebot in den nächsten Wochen sicherstellen, dass nichts passiert. Außerdem prüfen wir jetzt, was zu mehr Sicherheit führt: Brauchen wir ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen? Kann die Polizei es auch durchsetzen? Gibt es nur einen Verdrängungseffekt? Muss es noch mehr Streifen in der Stadt geben? Wo kann eine Videoüberwachung helfen? Wir werden nun auch schnell die bestehende Sicherheitspartnerschaft mit dem Land vertiefen.

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat öffentlich kritisiert, dass es in Stuttgart keine Alkoholkonsumverbote auf öffentlichen Plätzen und keine Videoüberwachungen gibt, wie sie etwa für Freiburg in einer Sicherheitspartnerschaft mit dem Land vereinbart wurden. Hätten Sie also früher handeln müssen?