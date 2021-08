Stuttgarter Krawallnacht : Polizisten mit Super-Gedächtnis ermitteln rund 70 Verdächtige

Aktualisiert am

Eine Polizistin in der Stuttgarter Innenstadt. Bei der dortigen Polizei kommen Super-Recogniser zum Einsatz. Bild: dpa

Nach der Stuttgarter Krawallnacht im Sommer vergangenen Jahres ist etwa jeder Zweite der bislang rund 140 Tatverdächtigen von sogenannten Super-Recognisern der Polizei wiedererkannt worden. Die Ermittler haben die besondere Fähigkeit, Gesichter nicht zu vergessen oder Menschen auf noch so verschwommenen Fotos und Videos wiedererkennen zu können. Sie können Gesichter von Verdächtigen außerdem nicht nur auf Bildern identifizieren, sondern auch aus Menschenmassen besonders gut herausfiltern.

„Um deren Leistung angemessen würdigen zu können, muss man sich auch die Qualität der zugrundeliegenden Aufnahmen bewusst machen – die sind in dynamischen Situationen aufgenommen, oft verwackelt, im Dunkeln, und Gesichter sind nur kurz und teilweise zu sehen“, sagte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) im Frühjahr. Im Juni 2020 war ein Mob durch die Stuttgarter Innenstadt gezogen. Die daran beteiligten Personen hatten Schaufenster zerschlagen, Läden geplündert und Polizisten angegriffen.

Zwei Prozent der Bevölkerung

Eher durch Zufall fand die Wissenschaft vor wenigen Jahren heraus, dass es Menschen mit dieser Begabung gibt. Zwei Prozent der Bevölkerung sollen diese Fähigkeit besitzen. Im Kampf gegen Verbrechen kann das nützlich sein: Polizisten arbeiten häufig mit verwackelten Fahndungsfotos und dunklen Bildern aus Überwachungskameras, auf denen nur Konturen zu erkennen sind.

Rund 50 Super-Recogniser arbeiten allein im Polizeipräsidium Stuttgart. Beamte mit dieser Begabung sollen künftig flächendeckend an allen Polizeipräsidien im Land eingesetzt werden. „Dieses Potential wird uns helfen, mehr Kriminelle zu identifizieren und damit der Strafverfolgung zuzuführen“, sagte Strobl (CDU).

Im Rahmen eines freiwilligen Testverfahrens an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg kann sich mittlerweile jeder Polizeischüler auf die Begabung testen lassen. Insgesamt haben bereits mehrere hundert Schüler an dem Test teilgenommen. Die Londoner Polizei hat bereits vor Jahren eine Einheit aufgestellt, auch die Polizei in Hessen und Bayern nutzt die Wiedererkenner.