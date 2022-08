Schlichtung bei Stuttgart 21 : Wie Mappus versuchte, Geißler zu instrumentalisieren

Aktualisiert am

Die Fernsehübertragung der Stuttgart-21-Schlichtungsgespräche im Herbst 2010 war so etwas wie die erste politische Real-Life-Soap in Deutschland. Ein Millionenpublikum, auch außerhalb Baden-Württembergs, verfolgte damals mit Spannung die ätzende Kritik des Schlichters Heiner Geißler am Bahnprojekt sowie die Rechtfertigungen von Bahn-Vorstand Volker Kefer.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

In höchster politischer Not hatte der damalige Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) nach monatelangen Protesten und einer mit brutaler Polizeigewalt beendeten Demonstration im Schlossgarten angekündigt, Stuttgart 21 müsse ein „Bürgerprojekt“ werden, Geißler solle mit den Projektgegnern Gespräche führen. Daraus wurden dann die Schlichtungsgespräche im Stuttgarter Rathaus mit dem früheren CDU-Generalsekretär, den die Grünen vorgeschlagen hatten und der 2017 verstarb. Mappus wollte den Konflikt befrieden; er behauptete gar, für die Gegner des Projekts „immer Verständnis“ gehabt zu haben.