Stuttgart 21 : Und noch ein Tunnel!

Wenn der neue Stuttgarter ICE-Bahnhof im Herbst 2025 tatsächlich eröffnet werden sollte, werden die Bauarbeiten in der Region noch lange nicht beendet sein. Das alte Gleisvorfeld soll mit Wohnungen bebaut werden, damit kann erst Ende dieses Jahrzehnts begonnen werden. Außerdem muss die Strecke Stuttgart-Zürich, die unter Bahn-Kennern „Gäubahn“ heißt und mit einem Panoramaabschnitt endet, ertüchtigt werden. Geschieht das nicht, werden auf dieser Strecke die Züge nicht im sogenannten stündlichen Deutschland-Takt fahren können. Dazu muss die Fahrtzeit auf dieser Strecke um etwa 20 Minuten verkürzt werden. Um das zu schaffen, soll nun zusätzlich zwischen Böblingen und dem ICE-Bahnhof an der Messe der Pfaffensteigtunnel gebaut werden.

Der Lenkungsausschuss von Bahn, Stadt, Land und Region zur Steuerung des Projekts Stuttgart 21 beschloss in der vergangenen Woche nach längerem Streit, aus den Projektgeldern ein Anschlussstück für 270 Millionen Euro am ICE-Bahnhof an der Messe zu finanzieren. Damit dürfte dem Bau des Tunnels zur Entlastung der S-Bahn-Strecke nichts mehr im Wege stehen. Da die Kostenberechnung aber aus dem Jahr 2015 stammt, ist mit höheren Baukosten zu rechnen.

Rechnet man die Kosten für den Ausbau der Bahnstrecke in Wendlingen, die nachträglich beschlossene Digitalisierung des neuen Hauptbahnhofs, den Bau eines weiteren zusätzlichen Tunnels im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach sowie die des Pfaffensteigtunnels zusammen, dann investiert der Bund zusätzlich 2,6 Milliarden Euro, damit Stuttgart 21 so leistungsfähig wird, wie es angesichts wachsender Fahrgastzahlen von 2030 an erforderlich ist. Das Projekt ist 1994 geplant worden und nach dreißig Jahren eigentlich schon wieder veraltet. „Mit den Infrastrukturmaßnahmen hebt man den Bahnverkehr auf einen modernen Stand“, sagte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Steffen Bilger.

Verzögerungen bei Umsteigen

Aufgrund der Bauarbeiten für den Pfaffensteigtunnel müssen alle aus Zürich, Singen oder Horb kommenden Passagiere, die im neuen Stuttgarter Hauptbahnhof umsteigen oder in die Innenstadt fahren wollen, zusätzlich in Vaihingen umsteigen; dieses ärgerliche Provisorium könnte über einen Zeitraum von mindestens sechs Jahren die Geduld der Fahrgäste strapazieren. Die Stuttgart-21-Projektgesellschaft (PSU) sieht darin kein großes Problem, weil nach einer Studie angeblich nur 18 Prozent der auf dieser Strecke reisenden Fahrgäste in die Innenstadt wollen.

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann (Grüne) kämpft seit vielen Jahren für den Erhalt der Gäubahn-Strecke, weil er die Leistungsfähigkeit des neuen Bahnhofs bezweifelt. Seiner Meinung nach benötigt der neue Verkehrsknoten eine „Resilienzstrecke“, falls die zweiröhrigen Tunnel für den neuen ICE-Bahnhof gesperrt sind.

In diesem Herbst soll die neue ICE-Strecke von Wendlingen nach Ulm, die 60 Kilometer lang ist und zur Hälfte in Tunneln verläuft, in Betrieb genommen werden. Im neuen Stuttgarter Hauptbahnhof verlaufen die Arbeiten derzeit planmäßig, alle „Kelchfüße“ für das neue Bahnhofsdach sind betoniert, von den „Kelchstützen“, die das Bahnhofsdach tragen sollen, sind zwanzig von 28 betoniert worden. Im März hatte der Aufsichtsrat der Bahn das Projekt mit einem zusätzlichen Risikopuffer in Höhe von 600 Millionen Euro ausgestattet, so dass der Bahnknoten jetzt 9,8 Milliarden Euro kosten könnte. 1994 lautete einer erste Kalkulation auf 2,5 Milliarden Euro.