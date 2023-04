Nur eine einzige Institution im Umfeld des neuen Stuttgarter Bahnhofs könnte die fast zwanzigjährige Bauzeit des neuen kathedralenartigen Tiefbahnhofs überleben: der kleine Crêpes-Stand am Bahnhofsvorplatz. Das alte Reisezentrum – weg. Die alte Schalterhalle – gerade nicht begehbar. Im alten östlichen Aufgang steht: „Zu den Zügen bitte die Halle verlassen.“ Das muss jeden Reisenden irritieren: Gelbe Schilder weisen aus dem Bahnhof hinaus.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Eine ältere Dame steht mit einem Faltplan vor der Rolltreppe. „Das ist ein Labyrinth. Diese Scheißbahn. Ich bin geladen wie eine V1“, sagt sie. V1 – das war ein von den Nazis entwickelter Marschflugkörper, auch „Höllenhund“ genannt. Wie die Bahnkundin aus Thüringen zur S-Bahn Richtung Herrenberg gelangen kann, hat sie noch nicht herausgefunden.

Die Bahnhofsbaustelle setzt bei Tausenden Reisenden negative Energien frei. Die Gleise 1 bis 16 des noch existierenden Kopfbahnhofs lassen sich nur über zwei Stege erreichen, einer ist überdacht. Die Orientierungslinien auf dem Boden sind verblichen. An einer Rolltreppe steht Gesa van Treeck mit einem Trolley. Sie ist um 8.45 Uhr in Bad Zwischenahn in den Zug gestiegen, jetzt, um 15.30 Uhr, irrt sie durch den Bahnhof. „Das ist schrecklich. Ich bin und bleibe eine begeisterte Autofahrerin, eigentlich bin ich nur hier, um ein Auto abzuholen.“

Wer im Kopfbahnhof aussteigt und nur das Gleis wechselt, merkt von der Baustelle wenig. Wer aber in die Stadt will oder versucht, von außerhalb zu den Ferngleisen zu gelangen, braucht viel Geduld. Über den Steg im Osten – Richtung Staatsgalerie und Wagenburgtunnel – läuft man zehn Minuten zu den Ferngleisen. Für gehbehinderte und ältere Menschen setzt die Bahn dort ein kleines Elektromobil ein.

Viele Reisende wissen von dem Angebot aber nichts. Wer den Bahnhof im Westen über den unwirtlichen Vorplatz der Landesbank verlässt, läuft noch länger. Steigt jemand am Ende eines Zugs aus, muss er bis zu zwanzig Minuten Gehzeit zu den S-Bahn-Eingängen einplanen. Auf den letzten Metern kann man sich immerhin am Geruch von Urin, Marihuana und Desinfektionsmitteln orientieren.

„Es kann nur besser werden“

Der Stuttgart-21-Fanklub „Bahnprojekt Stuttgart–Ulm“ hat die Wände im überdachten Steg mit Zeittafeln und Informationen über die Magistrale bekleben lassen. Alex studiert die Infotafeln. Der Service-Ingenieur ist 26 Jahre alt. Als in Baden-Württemberg eine Bürgerbewegung gegen das Projekt kämpfte und ein CDU-Ministerpräsident auch wegen dieses Konflikts eine Wahl verlor, war er 15 Jahre alt. „Es kann nur besser werden. Das Projekt bringt schon viele Vorteile. Es ist schlimm, dass es so lange dauert.“

Am Ende der Gleise steht ein Vater mit drei Kindern. Er ist gerade mit dem TGV angekommen und will weiter nach Donauwörth. „Auf Gleis 12 fehlt ein Schild, ich wusste nicht, wo wir ausgestiegen sind“, sagt er. In der Nähe von Gleis 4 wartet Thomas Ballier auf seinen Zug nach Mannheim: „Man weiß nie, auf welchem Gleis die Züge am Ende abfahren, und auch nicht, ob man pünktlich ankommt.“ Ballier schimpft nicht auf das Projekt Stuttgart 21, er erträgt es. Er hat sich angewöhnt, eine halbe oder ganze Stunde vor Abfahrt auf dem Bahnhof zu sein, damit nicht noch mehr schiefgeht.

Der Baustellenbahnhof ärgert auch viele Stuttgarter, die das Durcheinander sich selbst oder ihren Gästen nicht mehr zumuten wollen. Juliane von Bülow ist Unternehmerin, sie vermittelt deutsche Schüler in Internate in den USA und Kanada. Von ihrem Büro in bester Stuttgarter Halbhöhenlage sind es 2,5 Kilometer Luftlinie zum Bahnhof. Früher übernachteten die Geschäftspartner der Bülows im Steigenberger gegenüber dem Bahnhof. Heute machen sie einen Bogen um Stuttgart. Juliane von Bülow war immer ein Fan des Projekts und glaubt, dass der neue Bahnhof „ikonographisch“, „gigantisch“ und „singulär“ sein wird. Trotzdem sei die Situation schwer zu ertragen: „Diese Baustelle am Bahnhof ist kein gutes Eingangstor für Stuttgart, kein Ort, an dem freundlich willkommen gesagt wird.“

Stuttgart schneide nicht gut ab im „Wettbewerb deutscher Städte“. Ihre Schwiegermutter aus Bremen und auch ihre Mutter aus dem Sauerland könnten nicht mehr per Zug anreisen, das sei unzumutbar. „Und wenn ich selbst um 23 Uhr mit dem Zug vom Frankfurter Flughafen komme und schnell ein Taxi brauche, werde ich fast dreimal überfahren, bis ich es gefunden habe.“