Stuttgart 21 : Alles andere als „günschtig“

Länger als ein Jahrzehnt baggern und betonieren Bauarbeiter am sogenannten Zukunftsprojekt Stuttgart 21. Die 60 Kilometer lange ICE-Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm, die ein Teil davon ist, wird in wenigen Tagen nun endlich in den Fahrplan aufgenommen. In Stuttgart aber bleibt der Bahnhofsneubau ein Dauerärgernis. Das 21. Jahrhundert ist da, aber vor 2025 dürfte kein ICE durch den Tiefbahnhof fahren.

Immerhin, aus der Leuze-Quelle sprudelt das Mineralwasser, das kostbarste Gut Stuttgarts, auch nach einem Jahrzehnt Buddelei immer noch. Die in Gipskeuper getriebenen Tunnel brachten auch noch kein Architektenhaus in Halbhöhenlage zum Einsturz. Nicht jedes Horrorszenario der Bahnhofskritiker ist eingetreten.