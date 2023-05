Immer wieder kommen auch in Deutschland Debatten über sogenannte Polizeigewalt auf. Besonders intensiv etwa, als 2020 die amerikanischen Proteste gegen den gewaltsamen Tod von George Floyd Europa erreichten. Diskutiert wird dann, was unter „Polizeigewalt“ zu verstehen ist und warum Polizisten, die zu Tätern werden, nur ausnahmsweise vor Gericht landen.

Doch Daten lagen dazu bisher kaum vor. Mit der am Dienstag vorgestellten und im Campus-Verlag erscheinenden Studie „Gewalt im Amt. Übermäßige polizeiliche Gewaltanwendung und ihre Aufarbeitung“ hat sich das geändert. Ausgearbeitet wurde sie von einem Team um den Frankfurter Kriminologen Tobias Singelnstein; sie ist das Ergebnis eines fünf Jahre laufenden Projekts der Deutschen Forschungsgemeinschaft und lag der F.A.Z. vorab vor.

Man muss sich zunächst vergegenwärtigen, dass Polizisten in engen Grenzen Gewalt ausüben dürfen. Überschreiten sie diese Grenzen, machen sie sich der Körperverletzung im Amt strafbar. Die Unterscheidung zwischen zulässiger und rechtswidriger Zwangsausübung fällt nicht immer leicht – auch weil es bisher nur in sehr wenigen Fällen zu einem strafrechtlichen Verfahren oder gar zu einem Urteil kommt.

Viele Fälle bleiben im Dunkelfeld

Die nun veröffentlichte Studie untersucht insbesondere auch die vielen Fälle, über die nicht entschieden wurde; dort ist deshalb nicht von „rechtswidriger Polizeigewalt“ die Rede. Die Autoren sprechen vielmehr von „übermäßiger Gewaltausübung“ und meinen damit Gewalt, die mindestens aus einer Perspektive als unangemessen bewertet wird. Das ist eine schwammige Definition, um die man aber kaum herumkommt, wenn man einen möglichst umfassenden Blick einnehmen will – auch in Richtung Dunkelfeld.

Dort bleibt offenbar die überwiegende Anzahl von Fällen übermäßiger Gewaltausübung. Nur in 14 Prozent der berichteten Fälle gab es laut den Autoren ein Strafverfahren. Die wenigsten Vorkommnisse werden überhaupt angezeigt. Vor allem liegt das laut den Forschern daran, dass Betroffene die Erfolgsaussichten als gering einschätzen oder „Gegenanzeigen“ fürchten, etwa wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Der kriminologischen Studie liegen sowohl offizielle Statistiken als auch eigene Erhebungen zugrunde. Dort, wo sie nur auf diese eigenen Erhebungen zurückgreift, ist ihr Aussagewert begrenzt. Das stellen die Autoren selbst klar. Schließlich basieren die Erhebungen vor allem auf Betroffenenbefragungen. Die Autoren haben 3300 Menschen befragt, die nach eigenen Aussagen mit übermäßiger Gewalt durch Polizisten konfrontiert waren. Darüber wurden 60 qualitative Interviews mit Polizisten, Richtern, Staatsanwälten, Opferberatungsstellen und Rechtsanwälten geführt. Repräsentativ ist die Befragung nicht, weshalb die Ergebnisse nicht generalisiert werden können. Aussagekräftig sind die erstmals systematisch erhobenen empirischen Daten gleichwohl.

Polizisten sind selbst die häufigsten Zeugen

Wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung im Amt eingeleitet, kommt es laut Staatsanwaltschaftsstatistik nur in zwei Prozent der Fälle zu einer Anklage. Zum Vergleich: Durchschnittlich erhebt die Staatsanwaltschaft in 22 Prozent aller Ermittlungsverfahren Anklage. Allein auf unberechtigte Anzeigen lassen sich die vielen Einstellungen und wenigen Anklagen bei Verfahren wegen Körperverletzung im Amt offenbar nicht zurückführen. Sie seien vielmehr strukturellen Besonderheiten geschuldet, so die Autoren. Vor allem sei die Beweislage regelmäßig schwierig. Verdächtige Polizisten sind im Einsatz für Betroffene oder Zeugen offenbar immer noch oft schwer zu identifizieren – obwohl es inzwischen in zwölf Bundesländern eine Pflicht gibt, den Namen oder eine Nummer sichtbar auf der Uniform zu tragen.