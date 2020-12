Studie zu Corona-Protesten : Wen die „Querdenker“ wählen – und wer sie sind

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Eine Mehrheit der Befragten bestreitet, dass auf Minderheiten zu viel Rücksicht genommen wird in Deutschland. Fremden- und Islamfeindlichkeit sind schwach ausgeprägt. Religion und die Kirchen spielen bei den Querdenkern eine geringe Rolle, nur zwölf Prozent der Befragten haben in den vergangenen zwölf Monaten einen Gottesdienst besucht. „Aber die Querdenker“, sagt Nachtwey, „betrachten sich selbst als erwacht gegenüber den ungläubigen sogenannten Schlafschafen. Man will der verwalteten und der als technokratisch empfundenen Welt einen Sinn geben, es gibt eine Skepsis gegenüber dem hypermodernen Industrialismus.“

Frivole Widerstandsaktionen

Möglicherweise ergibt sich aus der neuen Bewegung ein Problem für die Grünen, mit dem sich die SPD und die CDU schon lange befassen müssen: Beiden Volksparteien gelingt es immer weniger, bestimmte Teile ihrer Milieus an sich zu binden. Bei der SPD zeigte sich das nach den Hartz-Reformen, bei der CDU nach der Flüchtlingskrise. „Die Professionalisierung der Grünen, ihre langjährige Regierungstätigkeit hat auch dazu geführt, dass ein Teil des grünen Milieus sich von dieser Partei nicht mehr repräsentiert fühlt. Vor allem ist das der anthroposophisch-esoterische Teil des grünen Milieus, Menschen also, die der modernen Industriegesellschaft und der Wissenschaftsgläubigkeit kritisch gegenüberstehen“, sagt Nachtwey. Bei vielen Querdenkern, die die Gefahren des Virus SarsCov-2 leugneten, gebe es einen ausgesprochenen Hang zur Naturromantik: So vertrauen 41 Prozent der Befragten ihren „Gefühlen mehr als Institutionen und Experten“, stark ausgeprägt sei der Wunsch, Schulmedizin und alternative Heilmethoden gleich zu behandeln, typisch seien auch der Glaube an die Selbstheilungskräfte des Körpers und das Verlangen nach spirituellem Denken.

Die Forscher konnten auch feststellen, dass sich die Anhänger der Querdenker-Bewegung wissenschaftliche Erkenntnisse, um eine Gegenposition zur Pandemie-Politik der Bundesregierung zu entwickeln, nicht systematisch aneignen. Nachtwey sagt, kennzeichnend für die Querdenker-Bewegung sei die starke „normative Unordnung“. Die Querdenker näherten sich den Fragen der Pandemie mit einer „Hermeneutik des Verdachts“ und subversivem Gegenwissen. „Sie warnen vor einer globalen Zwangsimpfung, halten aber Studien über den Klimawandel nicht für manipuliert. Weil Basel der Sitz vieler Pharmakonzerne ist, es hier eine Reihe von Stiftungsprofessuren gibt, ziehen sie die Objektivität aller Forscher in Zweifel.“

Mit kleinen, frivolen Widerstandsaktionen wehrten sich die Corona-Leugner gegen die herrschende Meinung, etwa in dem sie Selfies als Erfolgsmeldung posteten, auf denen sie beim Einkaufen ohne Masken zu sehen seien. Für den Diskussionsstil sei der „Modus des Generalverdachts“ typisch, weshalb der Soziologe es für aussichtslos hält, die Querdenker durch eine, wie er sagt, „auktoriale Ansprache“ der Regierung zu erreichen oder sie mit „wissenschaftlichen Erkenntnissen“ zu überzeugen. Eine Analyse, die noch schwerwiegende Folgen haben könnte, wenn aus der Bewegung der Pandemie-Maßnahmen-Kritiker eine wortmächtige Bewegung von Impfkritikern werden sollte.