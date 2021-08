Aktualisiert am

Studie zu Corona-Folgen : Viele mussten zurück in die Klinik

COVID-19-Patient auf einer Intensivstation in Langen (Archivbild) Bild: Lucas Bäuml

Dass eine Infektion mit dem Coronavirus gefährlich sein kann, wenn die Betroffenen nicht geimpft sind, ist kein Geheimnis. Patienten mit schweren Verläufen müssen oft im Krankenhaus behandelt werden, im äußersten Fall auf der Intensivstation. Doch selbst wer eine Infektion übersteht und nach einer Weile wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird, trägt – statistisch betrachtet – möglicherweise weiterhin ein erhöhtes Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik.

Das ist das Ergebnis einer Langzeituntersuchung von Abrechnungsdaten der Krankenkasse AOK. Die Studie, erstellt vom wissenschaftlichen Institut der Kasse, wurde am Dienstag in der Fachzeitschrift Plos One veröffentlicht. Demnach musste etwa jeder vierte Patient – 27 Prozent waren es genau –, der Anfang des vergangenen Jahres wegen einer COVID-19-Erkrankung ins Krankenhaus aufgenommen werden musste, später abermals im Krankenhaus behandelt werden. Die Studie betrachtet dabei einen Zeitraum von einem halben Jahr nach der ersten Aufnahme ins Krankenhaus.