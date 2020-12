Internationale Studie : So schneiden deutsche Grundschüler im Vergleich ab

Eine Studie untersucht die Leistung von Viertklässlern in Mathematik und den Naturwissenschaften. Dabei wird klar: Die Unterschiede zwischen Kindern aus Familien mit und ohne Migrationshintergrund sind in Deutschland groß.

Eine Schülerin an der Gräfenauschule in Ludwigshafen im Jahr 2019 Bild: Frank Röth

Deutsche Schüler erzielen bei der internationalen Timss-Studie (Trends in Mathematics and Science Study) für Mathematik und Naturwissenschaften in der vierten Jahrgangsstufe Leistungswerte im Mittelfeld. Sie liegen damit unterhalb des OECD- und EU-Durchschnitts, aber knapp oberhalb des internationalen Mittelwerts der Timss-Teilnehmerstaaten. Ein Viertel der Viertklässler erreicht allerdings nur rudimentäre oder niedrige mathematische Kompetenzen. Diese Schülergruppe droht in weiterführenden Schulen den Anschluss zu verlieren, denn sie verfügt nur über sehr elementare Rechenkenntnisse.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Entsprechend klein ist auch die Leistungsspitze. Nur sechs Prozent der Schüler können der höchsten Kompetenzstufe in Mathematik zugeordnet werden, in Singapur sind es 54 Prozent. Im EU-Durchschnitt erreichen 9,4 Prozent das höchste Leistungsniveau, im Durchschnitt der OECD-Staaten 11,5 Prozent. Die Forscher schließen daraus, dass es an flächendeckenden und systematischen Förderprogrammen fehlt. Während die Leistungen in Mathematik bei Timss 2019 konstant blieben, gab es in den Naturwissenschaften eine leichte Verschlechterung, die ein Warnzeichen sein könnte. 27,6 Prozent der Grundschüler verfügen nur über schlechte Kenntnisse in den Naturwissenschaften, ihnen fehlen zentrale Grundlagen für den naturwissenschaftlichen Unterricht in der Sekundarstufe. Nur 6,9 Prozent erreichen die oberste Kompetenzstufe.

Es sei angesichts des deutlich höheren Anteils von Schülern mit Migrationshintergrund eine Leistung, dass die Mathematikbefunde nicht schlechter wurden, meint der Hamburger Bildungsforscher Knut Schwippert, der die deutsche Auswertung verantwortet. Der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund liegt in Deutschland mittlerweile bei 22 Prozent, 2007 lag er noch bei 17,2 Prozent. Ziel der Timss-Studie ist eine langfristige Beobachtung und Interpretation der Mathematik- und Naturwissenschaftsleistungen. Auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hält die Ergebnisse wegen ihrer Stabilität seit 2007 und der schwierigeren Zusammensetzung der Klassen für gut. Neben der Förderung der Leistungsschwachen hält Hubig auch eine Förderung der Leistungsstarken für nötig.

An der Spitze der internationalen Rangliste stehen Singapur und ostasiatische Staaten. Bei den Naturwissenschaften liegen Singapur und Südkorea auf den ersten Plätzen, gefolgt von der Russischen Föderation und Japan, Taiwan und Finnland. Teilgenommen haben am Test für die vierte Jahrgangsstufe mehr als 300.000 Schüler aus 58 Ländern. In einigen Ländern, auch in Deutschland, wurden die Tests computerbasiert erhoben, was für die Grundschüler schwieriger war als eine papierbasierte Erhebung. In Deutschland wurden für den internationalen Vergleich 4900 Schüler aus 203 Schulen in die Untersuchung einbezogen. Timss findet alle vier Jahre statt, zum ersten Mal gab es 1995 eine Timss-Studie. Die Inhalte für Mathematik umfassen Arithmetik, Messen und Geometrie, sowie Daten, die für den Sachunterricht, Biologie, Physik, Chemie und Geographie von Belang sind.