Sächsische Corona-Studie : Schulschließungen wegen Corona für Kinder dramatisch

Die Zahl der Corona-Infektionen an Schulen vor der Sommerpause war sehr gering, viel größer dagegen sind die Folgen der Schulschließungen vor allem für Kinder aus sozial schwachen Familien. Zu diesen Ergebnissen kommt die zweite von Sachsens Bildungsministerium in Auftrag gegebene Studie zu Corona-Infektionen an Schulen, die am Montag in Dresden vorgestellt wurde. Der Freistaat hatte Ende April als erstes Bundesland die Schulen wieder geöffnet und lässt diesen Prozess wissenschaftlich begleiten.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.



In der nun vorliegenden Studie untersuchte die Universitätsklinik Leipzig im Mai und Juni knapp 1900 Schüler und gut 800 Lehrer an 18 Schulen in fünf sächsischen Städten, darunter auch in Zwickau, dem am schwersten von Corona betroffenen Landkreis Sachsens. Insgesamt baten die Forscher an zehn zufällig ausgewählten Grundschulen und neun Gymnasien Schüler und Personal um Proben, wobei die Beteiligungsraten zwischen 20 und 80 Prozent lagen. Bei den Probanden wurden sowohl Rachenabstriche gemacht als auch Blut abgenommen, um eine überstandene Infektion zu erkennen.

Im Ergebnis fanden die Wissenschaftler keine einzige aktive Corona-Infektion und lediglich bei 14 der untersuchten Proben Corona-Antikörper. Der Wert ist so gering, dass nicht einmal die ermittelte leicht höhere Infektionsrate in größeren Städten statistisch belegbar sei, sagte Wieland Kiess, Direktor der Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Leipzig. Kiess betonte zugleich, dass dies ein erstes Teilergebnis sei und sein Haus die Studie noch einmal nach Schulbeginn im September sowie im November wiederholen werde, um Antworten auf die Frage zu erhalten, wie sich die Aufhebung des Lockdowns, Ferienreisen und der Wechsel der Jahreszeiten auf die Corona-Infektionen an Schulen auswirken.

Mit Beispielen aus der Praxis

Angesichts der bisherigen Ergebnisse ließen sich jedoch generelle Schulschließungen nicht mehr rechtfertigten, so Kiess. „Wer darüber immer noch redet, den kann ich nicht verstehen.“

Letzteres liegt vor allem auch am zweiten Teil der Studie, in der Kiess untersuchte, welche Folgen die wochenlangen Schulschließungen im Frühjahr bei Kindern und Jugendlichen hinterließen. Die wiederum hält er für so dramatisch, dass er seine Ausführungen zunächst mit ein paar Erlebnissen aus seiner ärztlichen Praxis begann. In den Wochen des Lockdowns seien anders als sonst keinerlei Fälle von Kindesmisshandlungen in der Klinik aufgetaucht – nicht, weil es keine gegeben habe, sondern weil die Kinder nicht in der Öffentlichkeit und die Fälle damit nicht entdeckt worden seien.

Ähnlich sei es mit schwerwiegenden Erkrankungen wie Diabetes. Auch da habe es anders als sonst wochenlang keine Erstdiagnosen mehr gegeben, während er nach dem Lockdown Kinder mit lebensgefährlich hohen Zuckerwerten haben behandeln müssen. „Ich hoffe, dass sie es schaffen werden“, sagte Kiess, der seine Erfahrungen so zusammenfasste: „Wegen der Angst vor Corona sind die Leute in vielen Fällen nicht mehr in die Klinik gekommen – mit fatalen Folgen.“